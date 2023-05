El trinquet de Borriol va obrir el quadre de les semifinals de la III Lliga2 d’escala i corda amb victòria de Mario, Héctor i Javier Campos sobre Adrián II, Hilari i Efrén per 60-25. Un triomf que va vindre per la superioritat de la parella guanyadora, la qual va saber adaptar-se més a un recinte que no és habitual en el circuit i que es considerà dels mentiders.

Una definició que es tradueix com imprevisible. Les mentides que guarda el trinquet de Borriol van afectar més als derrotats, encara que el duel de rests va estar a l’altura. La diferència va recaure en la batalla en el mig, on Héctor va aprofitar l’experiència que té del recinte. Així, l’equip de Mario que va acabar com a líder, continua intractable i ara necessita guanyar en la tornada per a classificar-se a la final. La partida de hui Hui serà el torn per a Julio Palau, Carlos i Guillem Palau contra Carlos Donat, Conillet i Marc Barber a La Pobla de Vallbona.