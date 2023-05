Quan una parella funciona, és molt difícil tombar-la. Més si cap quan un dels membres és Tonet IV. L’etiqueta del número u és una responsabilitat per a demostrar ser el millor en cada partida que es disputa, però hi ha vegades que no sempre el quinze cau de cara. Després d’una Lliga on el mitger del Genovés va quedar-se a les semifinals, forçant la pròrroga, ahir, Tonet IV es va proclamar campió del Trofeu de La Llosa de Ranes amb la millor de les companyies. Marrahí també va apoderar-se el títol des del rest. El de Castelló és un jugador de caràcter que es creix quan té un similar per davant, i a ambició i perfil guanyador, pocs poden amb Tonet IV. Així, l’actuació del genovesí va ser dominant amb Marrahí secundant. Recordant qui és el número u. Despertant la bèstia que guarda en el seu interior per a superar a Iván i Seve per 25-10 al trinquet lloser.

La partida I és que l’inici de la final va ser apoteòsic per als rojos. Tres jocs per a ells amb una actuació impecable de Tonet IV, el qual es va aprofitar de les tretes llargues de Marrahí i de la propia defensa del rest. Tant va ser així que Iván iSeve pareixien menut quan la classe i qualitat que guarden és d’alta altura, com van demostrar en la semifinal contra Salelles II i Brisca. En el moment que van poder tocar pilota i animar-se, Iván i Seve van poder igualar forces per a retallar distàncies des de la zona del rest. Els blaus van créixer en la partida, principalment amb Seve, ja que Iván li va costar més fer quinzes decisius. Estos van arribar, però ja era tard perquè els rojos també sumaven des del rest. El joc que va ser més clau va ser el que va significar el 15 per cap, ja que Iván i Seve van disposar d’oportunitat amb val per a respondre abans del que finalment va ser. No va ser així perquè el rest va enviar una pilotada a l’escala que Tonet IV no va errar quan ja estava parada. A continuació, Marrahí va creuar la canxa per a aconseguir una diferència que pogueren controlar al llarg del duel.