La Fundació ha contestat esta nit al comunicat que la Federació havia fet públic este matí, i que reproduïm de forma íntegra a continuació, i en el que recorda el correu electrònic del passat divendres en el que demanaven una reunió conjunta:

El passat divendres dia 5 de maig es va enviar per correu electrònic al president de la Federació un escrit demanant reunió amb ell i el seu equip per a continuar parlant i trobar les solucions oportunes a les diferències entre les dos entitats.

La resposta a esta voluntat d’entesa ha sigut el comunicat ple d’inexactituds emés este dilluns dia 8 de maig. La Fundació, com a exercici de responsabilitat i pel bé de la pilota, manté la seua actitud dialogant.

Ens dol veure, i no sabem amb quina intenció es fa, que es vulga desacreditar a la Fundació i a diferents institucions que donen suport a la pilota valenciana, així com crear una polèmica permanent en lloc de trobar acords. Però sí que estem convençuts que no és possible que totes estes entitats estiguen actuant malament i que l’única que està procedint correctament siga la Federació.

A continuació reproduïm el correu enviat el passat divendres dia 5 de maig a les 15.15 hores:

Per la present, i com a exercici de responsabilitat de les entitats vinculades amb la promoció i gestió de la pilota valenciana, des de la Fundació per la Pilota desitgem fixar una reunió amb el president de la Federació de Pilota i el seu equip de treball per tal de resoldre les diferències entre les nostres entitats pel bé de la pilota.

Les dos institucions som necessàries per al bon funcionament del nostre esport i, si treballem en un clima de concòrdia, serà més fàcil complir els nostres objectius.

A l’espera de la seua resposta, reba una cordial salutació.