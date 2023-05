El calendari de la pilota professional encara el mes de maig amb el Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat Valenciana en l’horitzó. Una edició que comptarà amb més partides de les habituals entre les millors gràcies a un canvi en el format. Tal com va anunciar ahir la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat organitzadora del campionat més emblemàtic del món de la vaqueta, hi haurà dos grups de quatre pilotaris cadascun en la barrera dels quarts de final. Això significa que el nombre de duels entre les espases més afilades serà de dotze abans de netejar el camí cap a les semifinals i la final.

Sistema de competició El Campionat Individual donarà principi amb els huitens de finals. Ací estaran aquells pilotaris que van caure als quarts de final en l’any anterior. Estos es batran amb els jugadors que es classifiquen a través de les prèvies. Els quatre pilotaris que passen als quarts de final es veuran les cares amb els quatre millors de l’edició passada. Cada grup estarà format per quatre jugadors on s’enfrontaran una vegada tots contra tots. El vencedor obtindrà un punt. Així els dos primers de cada grup passen a les ‘semis’, on es mesuraran el primer contra el segon de l’altre grup. El guanyador d’esta eliminatòria disputarà el títol, mentre que el derrotat jugarà una final de consolació. Prèvies del Campionat Individual Respecte a les prèvies del Campionat Individual, estes ja estan en marxa en la modalitat de raspall. El passat dissabte, Marc va pegar un pas endavant en véncer a Boronat per 25-10 al trinquet de Bellreguard.La següent, el pròxim dimarts a Oliva, David contra Bonillo.