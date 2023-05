Amb sis edicions completades i la setena a punt d’arribar, el Trofeu Villarreal CF va pel camí de convertir-se en un clàssic. Ja és, sense dubte, un dels tornejos de format curt més importants de la temporada: pel ressò que genera jugar amb l’equipació del club groguet, pels premis i, sobretot, per l’entitat dels equips configurats.

Protagonistes

Sent el primer trofeu que es juga després de la Lliga, és habitual que un dels equips participants siga el campió d’esta competició. I així tornarà a ser enguany. Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari es retrobaran per a disputar la primera semifinal el divendres de la setmana que ve al trinquet de Vila-real, que és la seu única del torneig des que es va crear.

La contra havia d’estar a l’altura i així serà, perquè Marc, Javi i Monrabal II formen un trio que, per noms i mans, té un potencial similar al dels campions.

La segona semifinal es jugarà el diumenge 14 de maig i novament s’ofereix un cartell ‘de fira’, a més en festes de Sant Pasqual en la localitat de la Plana: De la Vega, Nacho i Bueno contra José Salvador, Pere i Carlos.

En definitiva es tracta dels quatre millors trios que es poden confeccionar en l’actualitat i que tornaran al trinquet de Vila-real el divendres 19 de maig. Els vencedors de les semifinals jugaran pel títol i els derrotats, la final de consolació.

Recordatori a Llaneza

En la presentació, a més dels pilotaris, van participar Raúl Albiol, de la primera plantilla; Carlos Romero, del Villarreal B, i Lucía Gómez, del Villarreal Femení. També diferents autoritats del consistori local i de la Fundació per la Pilota, que van agrair la implicació de la família Roig per promoure la pilota. A més hi hagué un emotiu recordatori a la persona de José Manuel Llaneza, gràcies al qual es va crear el trofeu.

En l'acte també ha participat el regidor d'Esports de Vila-real, Javier Serralvo; el vicepresident de la Fundació per la Pilota Valenciana, Josep Maria Soriano; el trinqueter de Vila-real, Pepe Mezquita i el delegat de la Fundació en les comarques del nord, Manuel Martín.

Declaracions

Puchol II, que també és ambaixador del Villarreal CF en la pilota mitjançant el seu programa Endavant, ha manifestat que "este és un trofeu que volem jugar tots els pilotaris perquè sempre reuneix als que estan millor per a jugar en este moment. Per tant, els equips són una garantia. En el meu equip repetisc amb Álvaro i Hilari perquè ens han volgut tornar a ajuntar com a campions de la Lliga i per la meua part estic encantat. ".

Per part seua, Raúl Albiol ha assenyalat que "m'alegra que el Villarreal estiga en la pilota, que és un esport tan valencià. Els pilotaris m'han explicat que és un trofeu important perquè estan els millors i estic molt content de participar en un esdeveniment tan singular per a nosaltres. Tots els esports són difícils al màxim nivell, però la pilota em sembla que és dels més complicats. Veure als pilotaris en acció és una passada".

Josep Maria Soriano, ha apuntat que "en la Fundació estem compromesos en ajudar al món professional de la pilota, aconseguir patrocinis i que la societat valenciana estiga al costat dels jugadors. Per això estem molt agraïts al Villarreal CF per este suport que fa al nostre esport i en particular a la família Roig".

Manuel Martín ha fet una anàlisi més tècnica dels equips participants i ha destacat que, una vegada més, els trios participants són els millors que es podrien confeccionar en l'actualitat. A més a més, Martín ha volgut acordar-se de José Manuel Llaneza "que era un gran aficionat a la pilota i gràcies a ell es va crear este trofeu".

Representant al consistori local, Javier Serralvo ha manifestat que "Vila-real és la ciutat de l'esport i este trofeu és la unió de dos esports als quals estimem especialment".