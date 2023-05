El Trofeu Villarreal CF va completar la segona semifinal al trinquet de la mateixa localitat. Marc, Javi i Carlos es van guanyar el dret de jugar pel títol en superar José Salvador, Pere i Carlos per 60-25.

Segona semifinal

El trio vencedor va deixar clar des del primer quinze que estava fort i perfectament acoblat. I amb el clar lideratge del rest de Montserrat va fer els dos primers jocs.

José Salvador, Pere i Carlos van entrar en partida en el tercer joc, on van tombar el val dels contraris per a estrenar el seu caseller en el tercer val. A continuació arribava la igualada a 25, ara anotant amb autoritat.

La partida va viure després els seus millors moments fins que el marcador va reflectir 40-25. En este tram, ambdós trios van pegar de valent, van passar molta pilota i van generar nombrosos aplaudiments a l’escala per la qualitat de les jugades. El duel entre escaleters també va estar especialment celebrat pel respectable. I encara que solament van sumar Marc, Javi i Monrabal II, tots els jocs van estar renyits i perfectament podrien haver anotat José Salvador, Pere i Carlos.

L’equilibri va desaparéixer quan els ara ja finalistes van fer el joc 45, a més amb solvència. Des d’aleshores, el nivell dels dos equips va deixar d’estar parell i també els ànims, de manera que Marc, Javi i Monrabal II van fer la resta de parcials amb autoritat.

Primera semifinal

No sempre els campions poden repetir èxit i es va demostrar al trinquet de Vila-real. Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari venien de guanyar la Lliga, però això no ser suficient davant De la Vega, Nacho i Bueno, els quals es van classificar per a la final del VII Trofeu Villarreal CF. El 60-30 amb el qual va concloure el lluminós és una mostra de la superioritat que mostraren els vencedors.

Quasi sense fissures, els que vestien de morat van eixir per totes i es van adjudicar els cinc primers tantejos en joc. Al cap i a la fi, una diferència massa grossa per a somiar en la remuntada.

De la Vega va fer gala de la seua capacitat passadora i això va fer mal als que vestien de groc. Tot i començar desconnectats, a poc a poc, Puchol II i companyia es ficaven en partida a força d’atacar. El premi va arribar amb 40-15. Dos tantejos consecutius per a retallar distàncies. Això no obstant, Nacho va dir fins ací. La intervenció del mitger va ser clau per a evitar que els grocs pogueren apropar-se. Després de repartir-se diversos jocs des del dau i amb 55-30 en el marcador, la victòria va donar-se des de la zona del rest.

Cloenda

El trofeu conclourà el pròxim divendres. Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari jugaran primer la final de consolació davant José Salvador, Pere i Carlos. A continuació, en la pugna pel títol, De la Vega, Nacho i Bueno s’enfrontaran a Marc, Javi i Monrabal II.