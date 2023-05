El Palau de la Generalitat va servir d’escenari per a la presentació del Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Una edificació construïda en temps on la pilota era l’esport més gran i que ahir va acollir als pilotaris amb plaça assegurada en les eliminatòries on van ser rebuts pel president, Ximo Puig. En l’acte també ha participat la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el director General de l’Esport, Josep Miquel Moya, i el president de la Fundació per la Pilota, Juan Ureña.

«Sempre és una alegria i un orgull reunir ací als millors pilotaris que tenim al nostre país. Cada vegada, la pilota va més enllà en nombre de participants i este trofeu ajuda a fer afició», va manifestar Puig.

Per la seua part, Ureña va voler vincular la història dels valencians amb la pilota en comentar que «quan este palau es va construir, la pilota es va convertir en l’esport de referència a tota Europa. És un esport de segles. Autors de l’enciclopèdia francesa i valencians com Almela i Vives han parlat de la pilota com a batalles èpiques, com les que viurem en el Campionat Individual, una competició que dona l’entrada l’Olimp».

Raspall

Castelló de Rugat obri el XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana amb un dels pilotaris més llorejats els darrers anys. Moltó entra en escena en els huitens de final contra Rafa (18.30 hores). Amb quatre títols en el seu palmarés, Moltó busca tornar al lloc que li correspon a tot un especialista del mà a mà. Cal recordar que Moltó estava classificat per l’actual edició en arribar als quarts de final en el 2022, mentre que Rafa va obtenir el bitllet mitjançant una prèvia on va superar a Lorja per 25-15.

En esta mateixa ronda jugaran Vicent contra Seve el pròxim dissabte a Bellreguard; Murcianet contra Badenes o Ximo, el diumenge a Castelló; i Ian contra Marrahí, el dilluns de la setmana que ve a Xeraco.

Els vencedors accediran als quarts de final, on debutaran els quatre millors pilotaris de l'edició anterior: Tonet IV, Salelles II, Vercher i Iván. Els huit jugadors seran distribuïts en dos grups de quatre i en cada grup es jugarà una lligueta de sis partides per a determinar els semifinalistes.

Escala i corda

En la disciplina d'escala i corda, les partides inaugurals tindran lloc el divendres 26 de maig als trinquets de Sueca i Vila-real. En esta ronda inicial tenen la plaça assegurada Giner, José Salvador, Salva Palau i De la Vega per acabar entre la cinquena i la huitena posició en l'edició de 2022. Els seus rivals eixiran de les prèvies que es jugaran durant els pròxims dies.

En la lligueta de quarts de final esperen Puchol II, Marc, Pere Roc II i Francés, que van ocupar les quatre primeres posicions en el campionat de l'any passat.

Conselleria mou fitxa per la pau de la pilota

Després de diverses setmanes de tensió entre la Federació de Pilota Valenciana i la Fundació per la Pilota Valenciana, en una guerra de comunicats, la Direcció General d’Esports ha agafat el bou per les banyes i va convocar dilluns passat una reunió entre les parts. A iniciativa de Josep Miquel Moya, director general d’esports de la Generalitat, la reunió a la qual van assistir Vicent Molines, president de la Federació, i Juan Antonio Ureña, president de la Fundació, va servir per a posar els problemes sobre la taula entorn de la gestió de les competicions professionals, llicències i oficialitat de les principals competicions, principalment, que són motiu d’enfrontament des de fa dies entre les dos parts mitjançant comunitats.

Encara que no es va arribar a cap acord, es tracta d’un primer pas important després de la tensió creada amb els comunicats, i totes dues parts es van emplaçar a noves reunions amb Moya per a continuar acostant postures i intentar arribar a acords.