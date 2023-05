La final de la Lliga2 d’escala i corda espera el seu desenllaç. Serà el dissabte al trinquet de Vilamarxant quan Mario, Héctor i Javi Campos, amb l’ajuda de Pau en la ferida, jugaran contra Julio Palau, Carlos i Guillem Palau.

Presentació

Ahir, els aspirants al títol van participar en la presentació que va tindre lloc en l’Ajuntament de Vilamarxant i, segons van coincidir els portaveus d’ambdós trios, Mario i Julio, la final la guanyarà aquell equip que passe més la pilota. Esta afirmació sembla una obvietat, perquè sempre guanya qui passa més la pilota, però el que en realitat volen dir els joves escaleters, emprant una expressió habitual del trinquet, és que esperen una partida llarga i amb molts intercanvis, on caldrà treballar-se el quinze i no fer errades

L'escaleter de Riba-roja ha apunta: "Són un equip molt complet. Tenen a un rest passador, un mitger com Carlos que guarda experiència i sap resoldre molts quinzes, i Guillem que apreta en la ferida i va per totes les pilotades. La clau és intentar passar la major pilota possible, fer quinzes importants i, sobretot, gaudir jugant la partida", ha dit Mario.

Per part seua, Julio Palau ha assenyalat: "Veig una partida complicada. És l'equip més regular. Haurem de desplegar un gran joc per a tindre possibilitats de guanyar. Els rivals els coneguem bé. Mario està a un grandíssim nivell, Héctor aporta la veterania i Javi està fent una gran Lliga; contra nosaltres va fer un gran paper. Haurem de treballar molt. Els dos equips no som de potència, de pegar molt fort, i la clau serà passar molta pilota".

Els finalistes, sobretot els més joves que estan esforçant-se per a arribar a l'elit, també han destacat la importància d'entrar en una dinàmica de competició semblant a la dels professionals. "Estes competicions són necessàries per a poder veure les figures que venen de baix. I no solament tenim més visibilitat, sinó que ens garanteix jugar partides i les afrontes d'una manera diferent, així com els entrenaments", ha manifestat Guillem Palau.

En el bàndol contrari, Javi Campos ha assenyalat. "Sempre tenim en el cap les partides del dia a dia i amb competicions com la Lliga2 tens una visió a més llarg termini. I el fet de tindre un bon nombre de partides assegurades, a més molt competitives, ajuda per a la nostra progressió".

Autoritats

En l'acte també han estat presents l'alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge; el regidor d'Esports de la localitat, Gabriel Castellano; el coordinador de pilota de la Generalitat, Salvador Escrivà; així com Joan Alepuz com a membre de la Comissió Executiva de la Fundació per la Pilota.

L'amfitrió, Xavier Jorge, ha dit que: gent s'ha vestit de blanc i té eixa afició reconeguda per gaudir del trinquet i d'un esport tan nostre. Espere que la partida siga emocionant i es guarde en la retina per molts anys".

Per la seua part, el coordinador de pilota de la Generalitat ha volgut destacar "tres característiques de la Lliga2: primer el caràcter vertebrador. Ha passat de nord a sud per tots els trinquets, oferint un gran espectacle, igual que la representació dels jugadors és de tot arreu del territori. També el caràcter de la joventut que arriba amb força a l'àmbit professional. Per últim, eixa mescla entre la joventut i pilotaris experimentats que ja saben el que és guanyar lligues professionals, que guarden el tremp dels més joves en les finals. Héctor i Carlos heu format uns grans equips, sou regulars i us vull felicitar per la vostra tasca. També vull agrair la feina de la Fundació per compondre estos campionats i a l'Ajuntament de Vilamarxant, que ha demostrat estar a l'altura de les grans cites".

En veu de la Fundació per la Pilota, Joan Alepuz ha assenyalat que "teníem clar que hi havia un buit entre la pilota amateur i la professional i que devíem cobrir-lo. Donar una solució, un trànsit, perquè l'engranatge fora el més suau possible. Donar eixa oportunitat als joves. Per això tenim la Lliga2 i la Copa2. La final d'esta Lliga2 serà televisada per a potenciar-la, i per això també tanquem el trinquet de Pelayo el dissabte. Volem que els aficionats vegen la importància que té esta final".

Una vegada acabada la presentació, els dos equips han triat el material de la partida i s'ha realitzat la reballada, que ha estat propícia per a l'equip de la faixa roja. Mario, Héctor i Javi Campos han decidit començar al dau.

Pelayo, tancat

El dissabte, Pelayo no farà partida per decisió de la Fundació, que gestiona la ‘catedral’. Esta també és una prova de la rellevància que se li dona a este campionat. «Teníem clar que hi havia un buit entre la pilota amateur i la professional i que devíem cobrir. Donar una solució, un trànsit, perquè l’engranatge fora el més suau possible. Donar eixa oportunitat als joves. Per això tenim la Lliga2 i la Copa2», diu Joan Alepuz, de la Comissió Executiva de la Fundació.

Calendari i resultas de la Lliga2 d'escala i corda.