La pilota és un esport on les nissagues prenen unamajor importància. La vaqueta s’hereta a moltes famílies i una de les més conegudes és la dels Palau. I és que Juliet d’Alginet és una de les gran figures històriques del nostre esport. Tant és així que és un dels cnc que formen part de la galeria d’honor al trinquet de Pelayo. La sang dels Palau viu per la pilota i ahir, dos dels seus nets es van proclamar campions de la III Lliga2 d’escala i corda. Julio i Guillem. Els dos germans Palau Duart van acabar amb un somriure al trinquet de Vilamarxant. Juntament amb Carlos van formar un trio que va superar a Mario, Héctor i Javier Campos per 60-55. El mateix resultat reflecteix la igualtat d’un final que en cap moment es va decantar per cap costat de la corda.

La partida

La partida va viure diferents fases, però la victòria va arribar en forma de remuntada. Després d’agafar la iniciativa en el marcador, l’equip de Mario va recuperar l’avanatatge amb 55-50 des del dau. Això no obstant, els campions van jugar amb inteligència des del dau. Sobretot, Julio Palau. Després que el feridor roig, Pau, cometera dues faltes, el rest canviava la pilota a cada quinze per a marejar el feridor, és a dir, que realitzarà altra falta que significara el quinze. Així mateix, el ritme variaba de velocitat segons les circumstàncies. Intercanvis llargs que es coclien amb una pilota parada de Mario que li tancava a Carlos, i este es defenia sense que Héctor no poguera tornarla.

Una vegada es va igualar a 55, el trinquet es va possar en peu. Ja des del rest, els blaus van liquidarla partida per la via ràpida. Val i net amb Julio Palau sent un francotirador precis des del pilota parada.

Un premi per al qual va ser el gran artífex ofensiu del seu equip. Sempre buscant colps diferents i amb tota la intenció del mòn. Per la seua part, Carlos va protegir al seu rest el màxim que va poder davant els atacs de Mario i Héctor. Així mateix, Guillem Palau carrega fort al capdavant, intervenint en els moments indicats, com toca. Juliet, has d’estar orgullós.