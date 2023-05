El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall va tancar a Xeraco la ronda dels huitens de final amb la victòria de Vicent davant Seve pel tanteig de 25-20.

La partida va començar amb sorpresa perquè Vicent, en guanyar la reballada, va triar el rest tot i disposar d’una de les tretes més fortes del panorama professional i de jugar en un trinquet que es caracteritza per la seua rapidesa.

Així les coses, Seve s’ubicava al dau per a iniciar la partida, i sumava el primer joc. I al traure van caure tots els jocs restants fins a deixar el marcador en iguals a 20.

En estos parcials va dominar el pilotari que pegava primer, encara que per moments hi havia batalla perquè els nervis del debut apareixen en els dos costats i als dos pilotaris els costava mantenir el nivell. En el joc definitiu, Vicent es va posar val i 15 en aprofitar que la treta de Seve ja no era tan forta, però el de Castelló va igualar a dos abans de ser superat i, per tant, eliminat.

Debuta Tonet IV

La competició continua hui al trinquet d’Oliva amb la primera partida dels quarts de final. La ronda arranca en el Grup A amb el debut de Tonet IV, que tindrà en la contra a Moltó.

El mitger del Genovés torna a ser favorit, condició que s’ha guanyat per proclamar-se vencedor de les tres darreres edicions i perquè, independentment del mà a mà, és el pilotari més decisiu del raspall i vertader número u de la modalitat.

Moltó ve de guanyar amb total superioritat a Rafa en els huitens de final. El quatre vegades campió és una magnífica pedra de toc per a calibrar en quin moment arriba el vigent campió.

Escala i corda

En la modalitat d’escala i corda, al trinquet de La Pobla de Vallbona es va jugar ahir la penúltima de les eliminatòries prèvies. Álvaro Gimeno va aconseguir el bitllet per als huitens de final en superar Bueno pel resultat de 60-35.

La partida va ser dauera, renyida i amb molt de desgast fins a la igualada a 30.A partir d’ací, el mitger de Massalfassar va dominar.

En la pròxima ronda, Álvaro Gimeno s’enfrontarà a Giner per un lloc en la lligueta dels quarts de final. Serà el pròxim divendres a Sueca.