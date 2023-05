El Campionat Autonòmic Individual d'escala i corda al 7 i Mig - Trofeu Diputació de València Gran Premi Aon va proclamar els seus campions en les finals celebrades al trinquet d'Onda divendres i dissabte. Es disputaren total de set finals de les diferents categories en la segona edició d'aquest torneig, que enguany va comptar per a la celebració de les finals amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Onda i el Club Pilotari Onda.

La partida de Primera va ser una gran festa. Àngel de Petrer s'enfrontava a Pablo CPV Xilxes i no li va posar les coses fàcils. Després d'una partida molt renyida de quasi dues hores de duració, els dos van demostrar que volien aconseguir el títol. Pablo s'imposà finalment; en un resultat de 55-60 es va proclamar guanyador.

A Segona, Terio CPV l'Eliana i Guillem CPV Pelayo protagonitzaren altra gran partida. La final es va resoldre de manera favorable per al de Pelayo, deixant el marcador a 20 per 60. Els dos rivals van donar el cent per cent i no donaren cap pilota per perduda.

A Tercera A Josevi CPV Moncada va vèncer a Xavi CPV Manises per 20-60. Per la seua part, Mario CPV Pelayo es va endur la victòria per un ampli 20-60 contra Josep CPV Xúquer a Tercera B.

En Quarta A Miguel Ángel CPV Torrent es proclamà guanyador contra Laso CPV Torrent (35-60) i en Quarta B va ser Adrián CPV Moncada el que es va endur la partida, contra Álvaro CPV La Pobla de Vallbona (45-60).

Per últim, als Veterans es va imposar Juanjo CPV La Valldigna al jugador local Pedro d'Onda en un resultat de 25-60.

Autoritats

Al lliurament de trofeus, realitzat després de cada final com és habitual, l'Ajuntament d'Onda va estar representat per José Vicente Iserte, regidor d'Esports i Óscar Valero, tinent d'alcaldia. També hi estigueren presents Pedro López, Ximo Manzano i Elvira López, vicepresidents i vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana; Diego López, campió Absolut amb la selecció de la Comunitat Valenciana al Mundial d'Alzira i millor jugador sub-21; i Ricardo Baraldés, president del Club Pilotari Onda.

