La lligueta dels quarts de final del XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana va arrancar al trinquet de Castelló de Rugat amb un duel d’alternatives clares al vigent campió, Tonet IV. Tant Iván, com Salelles II podrien ser el gran rival per abastir el número u de la modalitat, per la qualitat que atresoren, però sobretot per les capacitats que han demostrat en els darrers anys. Iván va véncer a Salelles II per 25-15 amb una remuntada. I és que el d’Ontinyent va veure’s superat en els jocs inicials. Això no obstant, la preparació d’Iván va resultar clau per a controlar el marcador a la llarga.

La partida L’estat de forma d’Iván el situa com a clar aspirant a derrocar a Tonet IV. Campió de la Lliga i del recentment creat Campionat del Mà a Mà, l’ontinyentí ofereix recursos de tota mena per a combatre en les situacions més adverses. Ahir, va ser així. Iván es va veure superat en els dos tantejos només començar i va estar a punt de perdre el tercer joc inicial. I és que és normal perquè davant tenia al finalista de l’edició anterior. Salelles II és un bou difícil de domar. Més si cap si la pilota li is com al trinquet de Castelló de Rugat. El d’Oliva va saber jugar amb l’elecció de la reballada i va partir des del dau amb contundència. La treta de Salelles II era un tir precís que impedia que Iván poguera restar amb facilitat. Així, l’oliver podia rematar amb comoditat i tancar el quinze fàcil. En l’altre costat, Salelles II actuava de manera contrària, aturant la treta fàcilment i encarant la galeria només tenia oportunitat. Tant era el domini del d’Oliva, que va disposar de ‘val’ per a tancar el 15 per cap. Malauradament per a ell, no va ser així i els torns canviaren. Iván va començar a créixer en la partida, imposant una major resistència física. A Salelles II ja no li eixia la pilota com abans, mentre que Iván ocupava molta canxa gràcies a la seua mobilitat sobre les lloses. Amb tot açò, el d’Ontinyent va adjudicar-se tres jocs seguits, encara que Salelles II va poder recuperar-se per a igualar a 15 en un joc on Iván no va saber tancar-lo quan era precís. Tot i l’esglai, Salelles II va patir un mal colp en el dit que ja el va minvar en la resta del duel, encara que la victòria va ser justa per a Iván, el qual aconsegueix un punt al grup B. Pròximes partides La següent parada serà este divendres al trinquet de Piles on Tonet IV es veurà les cares amb Moltó, en una partida que va ser ajornada a causa de les condicions meteorològiques a Oliva d’este dimarts. Per altra banda, la partida del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda – Trofeu president de la Generalitat Valenciana programada per a este diumenge, De la Vega contra Mario al trinquet de Benissa, es trasllada a este dilluns a La Pobla de Vallbona. Precisament, Mario s’ha classificat este dimecres després de véncer en la prèvia a Carlos Donat per 60-35 en una partida disputada al trinquet de Vila-real.