La Federació de Pilota Valenciana ha posat en marxa una nova publicació per a recollir la informació que es genera al voltant del nostre esport. La Revista FPV -que pròximament serà batejada- repassa d'una manera molt visual i amena les dades més destacades de les activitats federatives des que va començar 2023 fins l'1 de maig, data de les finals de la II Copa President de la Diputació d'Alacant de raspall femení professional.

Així, s'inclou un recordatori de totes les competicions i modalitats, tant de clubs com de tecnificació, elit femenina o Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Es recullen tots els campions i campiones, individuals i per equips, de les distintes categories de cada campionat.

Competició de clubs

Pel que fa a la competició de clubs, l'any va començar amb les finals del Circuit La Bolata 2022. La Copa Generalitat a galotxa, els Individuals de raspall, frontó al 4 i Mig i pilota grossa, l'Autonòmic d'escala i corda i la Copa Hivern de galotxa van ser els següents campionats a celebrar-se i proclamar nous campions i campiones.

Igualment, es fa menció dels tornejos que es posaren en marxa i les seues xifres de participació, com l'Autonòmic El Corte Inglés de galotxa, el de raspall, frontó parelles, les lligues de llargues i palma o l'Individual al 7 i Mig - Gran Premi Aon d'escala i corda.

Raspall femení

Pel que fa al raspall femení professional, es destaquen la Copa President de la Diputació de València i d'Alacant, a més del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor i les diferents partides de festes on han participat les jugadores d'elit.

Tecnificació

En l'apartat destinat als programes de Tecnificació i Cespiva, la publicació es fa ressò dels circuits femenins Sub-23, Sub-18 i Promeses Trofeus Fundación Trinidad Alfonso, a més dels Individuals Sub-23 i Sub-18, que també van tancar al gener les edicions de 2022. Igualment, s'inclou l'estrena dels circuits masculins de raspall i escala i corda.

XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Els XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana tenen el seu espai amb el repàs a les fases finals autonòmiques de frontó parelles, frontó individual i galotxa, a més de les provincials de frontó parelles (a les tres províncies), les d'Alacant i Castelló d'escala i corda i les de Castelló de raspall. També es recorden les xifres de participació de cada modalitat, tant pel que fa a equips, xiquets i xiquetes com pel que fa a clubs i escoles representats.

Promoció

A l'àrea de promoció, es fa resum de les nombroses trobades femenines de raspall dels JECV dutes a terme en aquest període, l'inici del curs i les trobades de Primària del programa Pilota a l'Escola, l'Escola de Banques Diputació d'Alacant i, com no, la VII edició del Va de Dona, celebrada al mes de març.

En els àmbits de la formació i la participació, la Revista FPV repassa les diferents reunions realitzades amb el col·lectiu de trinqueters, el Comité Tècnic de Rendiment, les assemblees per modalitats o el curs de formació de jutges. També es donen les primeres pinzellades del projecte de participació Mou la Pilota, que es desenvoluparà en pròximes dates.

Mundial de Pilota d'Alzira

Abans del tancament, la publicació dedica dos pàgines molt atractives i emotives a la participació de la selecció de la Comunitat Valenciana al Mundial de Pilota d'Alzira, on el combinat dirigit per Vicent Molines, Juanma Garrido i Arnau Oliver es va embutxacar el títol de campió absolut després de la gran actuació tant dels 11 jugadores com de les 6 jugadores presents a la cita.

Convenis

Per últim, es fa una previsió de les següents cites del calendari i s'enumeren els convenis signats amb institucions i entitats col·laboradores amb la FPV per al patrocini dels diferents campionats de clubs, tecnificació, èlit femenina, Jocs Esportius o promoció de la pilota femenina, entre els quals figuren, com a col·laboradors principals, la Generalitat Valenciana, Diputació de València, Diputació d'Alacant, Diputació de Castelló, Ajuntament de València, Fundación Trinidad Alfonso, Caixa Popular i CaixaBank, a més d'empreses, mancomunitats de municipis i ajuntaments.

Segon número

El segon número d'aquesta publicació està previst per a principis d'agost, abans de l'aturada estiuenca i una vegada tancats els últims campionats amb les finals programades per al mes de juliol.

Per accedir a les publicacions, cal entrar en la pàgina web de la Federació (fedpival.es), en l’apartat Federació-Publicacions.

Votació amb sorteig per a triar el nom

Durant els pròxims dies, a través de les xarxes socials de la Federació, es proposarà una votació per a que seguidors, seguidores i totes les persones aficionades al món de la pilota puguen participar en l'elecció del nom de capçalera de la Revista FPV.

Les persones que vulguen participar trobaran un enllaç per a poder accedir a la votació, on hauran de triar un dels noms proposats o fer la seua particular aportació. A més, hauran d'indicar les seues dades personals per a, d'aquesta manera, poder participar en el sorteig d'un lot de material de pilota valenciana. El nom de la persona guanyadora s'anunciarà el 31 de juliol, pocs dies abans de l'eixida del segon número de la publicació, ja amb el seu nom definitiu, prevista per al 4 d'agost.