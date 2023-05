Enmig d’un temporal gris a Vila-real, Diego d’Onda va fer tronar i ploure contra José Salvador. El castellonenc va donar la sorpresa i es va classificar per a la lligueta de quarts de final del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. El 60-50 amb el qual va obtenir el bitllet va ser producte d’una actuació quasi impecable de l’onder. José Salvador no va tindre el seu dia i, tot i reaccionar en els tantejos finals, no va poder sobreposar-se a la pegada de Diego.

Grup B La velocitat amb la qual contestava Diego, així com la precisió a l’hora de colpejar va sorprendre la càtedra i al seu rival. Amb 30-25, el d’Onda va ser el primer a trencar el rest i amb altre joc des del dau va obrir una diferència de tres jocs en el marcador. José Salvador va respondre des del rest amb una gran defensa que el va permetre voltejar un val i 15 amb 55-45, però Diego va contestar a a continuació amb un val i net que el situa en el grup B amb Marc i Francés. Així mateix, Giner també va classificar-se ahir per als quarts de final on es mesurarà amb Puchol II i Pere Roc II en el grup A. Això és possible gràcies al seu triomf ahir a Sueca sobre Álvaro Gimeno (60-30). El de Murla va dominar el control de la partida, però a més la pilota li va pintar prou. Álvaro va poder retallar distàncies amb daus ràpids on podia rematar de volea, però va ser insuficient. Grup A El Campionat Individual - President de la Generalitat en la modalitat d’escala i corda té un nou component del quadre de quarts de final: Salva Palau, que es va guanyar la passada en superar Guillermo per 60-50 en partida de huitens disputada al trinquet de Petrer. Ambdós pilotaris van basar el seu joc en la seua fortísima pegada, intentant forçar l’errada de l’altre en la mà menys bona, la dreta de Salva Palau i l’esquerra de Guillermo. Va ser un duel de pegar molt, en certa manera condicionat per l’absència de galeria al rest, encara que la del dau tampoc la van buscar tant com caldria. La intensitat, la igualtat, les ganes dels dos contendents i les bones mans que van traure per a restar míssils van fer que el públic gaudira amb l’espectacle. Salva Palau accedeix al Grup A dels quarts de final, on es trobarà amb Puchol II, Pere Roc II i Giner. Els huitens de final conclouran hui a la Pobla de Vallbona amb el duel entre De la Vega i Mario.