El campió no ha pogut començar millor. Tonet IV va estrenar-se ahir en el XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana amb una contundent victòria sobre un rival d’altura com és Moltó. El 25 per 5 que es va viure al trinquet Ciscar de Piles va ser una demostració de per què Tonet IV és l’actual número u de la modalitat i comença liderant el grup A amb una unitat.

Després que el seu debut es posposara a causa de les condicions meteorològiques del passat dimarts a Oliva, Tonet IV no va decebre a ningú. Tot i que Moltó va intentar-ho i va deixar destalls de la capacitat que guarda en el mà a mà, el del Genovés va aplicar tots els seus recursos per a tombar l’expectativa del contrincant.

Tant va ser així que els quatre primers jocs van caure del seu costat. En el rest, Tonet IV aconseguia restar per a poc a poc agafar el domini del joc. En l’altre costat, la tàctica era clara. Disparar fort des de la treta per a avançar posicions i carregar des de la zona del mitger on està acostumat a colpejar.

Per la seua part, Moltó va poder retallar distàncies quan va calfar-se i va exhibir una treta poderosa que buscava les cosquerelles de Tonet IV.

Grup B

El trinquet de la Llosa de Ranes va acollir la tercera partida de la lligueta dels quarts de final, segona pel que respecta al Grup B, en la qual Murcianet es va imposar per 25-0 a Vicent. Ambdós pilotaris debutaven en esta ronda.

El rest de Xeraco no va poder acabar per una lesió. Amb el marcador en 15-0, i trenta per cap en el joc a favor de Murcianet, Vicent es va girar el turmell en rectificar per a restar la treta del seu rival. En tornar a jugar, es notava que Vicent no acabava d’estar bé i els dos quinzes posteriors van ser fàcils per a Murcianet.

Després, Vicent va aguantar dos quinzes al dau. En cedir el segon, el de Xeraco va dir que no podia continuar. Pel que respecta al tres primers jocs, que van transcórrer amb normalitat, Murcianet va ser clarament superior. La seua rapidesa i pegada es va imposar al joc de Vicent, que no va estar encertat en la definició.