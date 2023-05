En una competència tan important com és el Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu president de la Generalitat Valenciana, la primera partida sempre és el repte més difícil de superar. Davant situacions complicades és necessari traure els colps màgics, el temple i la confiança en u mateix, però si guardes experiència, això és un grau afegit per a eixir dels moments adversos. És així com De la Vega va aconseguir l’últim bitllet per a la lligueta de quarts de final. El d’Almussafes va véncer (60-35) ahir a Mario al trinquet de La Pobla de Vallbona en un exercici de veterania davant un jove que no va resoldre amb encert els marcadors favorables.

La partida I és que Mario va estar a l’altura de les circumstàncies, tenint en compte que era la segona vegada que disputava els huitens de final del mà a mà. El de Riba-roja de Túria va tindre oportunitats amb val en la gran majoria de tantejos al llarg de la partida gràcies a un joc efectiu que feia mal a De la Vega. El problema va recaure en el fet que Mario no va saber tancar-los quan era precís. Amb tot açò, De la Vega mantenia la calma per anar sumant a poc a poc i obrint diferència en el lluminós. Així, la confiança i seguretat de l’almussafenc anava en augment, mentre que Mario també va sumar errades no forçades pròpies de la falta d’experiència. No obstant això, Mario va demostrar que en el futur és un pilotari a tindre molt en compte. Per la seua part, De la Vega va anar a més al llarg del duel, sobretot en el dau. El d’Almussafes estava pegant-li en la dreta, però això no era resolutiu. En el moment que De la Vega va apostar per pegar-li a la pilota per davant amb l’esquerra, la situació va canviar perquè és un colp molt més complicat de defendre per part de l’adversari. Cal recordar que el de la Ribera Baixa és un dels pilotaris que millor domina ambdues mans, el que el converteix en una arma ofensiva que se suma a la seua gran capacitat de tornada. El trinquet va gaudir perquè els recursos de Mario lluïen i aguantava a De la Vega, però la classe que atresora este últim es va imposar en un duel amb la mira enfocada a la galeria, com és habitual en el mà a mà. Pròxima jornada Ara, De la Vega competirà amb Marc, Francés i Diego d’Onda per un dels dos llocs que dona el grup B a les semifinals.