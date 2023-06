Partida de poques sorpreses per a obrir la lligueta dels quarts de final del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu president de la Generalitat Valenciana. Marc es va imposar sobre Diego d’Onda per 60-45 al trinquet de Guadassuar. El finalista de l’edició anterior no va deixar que el castellonenc desplegara les ales com en els huitens de final, tot i que l’actuació de Diego no va decebre a cap dels presents.

La partida

I és que Diego d’Onda va arribar a dominar el marcador quan este dibuixava 25 per 30. El pilotari de la Plana Baixa va tornar a demostrar la pegada que guarda i l’habilitat que amb la qual maneja les dues mans. L’onder és un pilotari que llueix i que s’entrega a cada quinze. És per això que als huitens de final va ser capaç d’eliminar a tot un aspirant al títol com és José Salvador.

A diferència de l’eliminatòria anterior, Diego no va estar tan perfecte i Marc es va aprofitar d’això per a poder capgirar el marcador i controlar la iniciativa en el mateix per a obrir distància a poc a poc.

L’infortuni de Diego d’Onda es va veure des de l’inici quan va guanyar la reballada. Quan l’habitual haguera sigut elegir partir des del dau, l’onder va decidir escollir a Carlos com a feridor. Això va donar la possibilitat perquè Marc començara la partida des del dau, a elecció seua, amb Monrabal II en la ferida.

Tot i que Marc va iniciar al dau, amb 25 iguals, Diego es va ficar per davant. I és que la partida era veloç i el rebot del trinquet de Guadassuar és per abaixar-se i alçar-la. Amb tot açò, el duel va viure prou tantejos resolts des del rest. Del 25 per 30, el lluminós es va igualar a 35 i es va capgirar cap al 50 per 35. El motiu és que el de Montserrat va estar millor, amb més valentia i colps en l’aire per a aconseguir la victòria.

Resultats del Grupo B

Amb este resultat, Marc és el primer líder del grup B amb una unitat a l’espera de l’altre resultat de la primera jornada. Serà el pròxim dilluns a La Pobla de Vallbona quan Francés i De la Vega es vegen les cares per a tancar la primera data.

Calendari Grupo A

Respecte al grup A, la primera jornada de la lligueta de quarts es completarà el pròxim dissabte. A Pelayo, Puchol II contra Giner. A Pedreguer, Pere Roc II davant Salva Palau.