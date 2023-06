La pilota valenciana està de dol per la mort, ahir, de Pasqual Sanchis Navarro, Pigat I, als huitanta-sis anys.

Natural del Genovés, Pigat I va ser un dels mitgers més destacats del raspall durant les dècades dels anys 60, 70 i 80 i un habitual del trinquet El Zurdo de Gandia, on segons els registres va disputar més de 1.500 partides.

Una llegenda

De poderosa raspada i amb una gran capacitat per a acabar el quinze, la seua trajectòria sempre ha estat reconeguda al trinquet. L’any 2022, a més a més, va rebre la Distinció al Mèrit Esportiu de la Generalitat Valenciana de mans del president, Ximo Puig.

Els seus fills, els seus successors

No solament això, Pigat I va transmetre la seua estima per l’esport de la pilota als seus fills, Pasqual i Eduardo, que també han sigut figures molt reputades, però de la modalitat d’escala i corda, utilitzant el nom esportiu de Pigat II i Pigat III respectivament per a sobreeixir, junts i per separat, en les posicions d’escaleter i mitger. Pigat II ha sigut, a més, el màxim responsable de la selecció valenciana de pilota durant disset anys.