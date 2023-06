Va de bo. Mai millor dit. La pilota diu adeu a la lligueta de quarts de final del XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana i deixa conformat el quadre de semifinals. L’últim nom en entrar en la lluita pel títol va ser Marrahí. Tot gràcies al triomf que va aconseguir ahir el de Castelló sobre Moltó. El 25 per 5 amb el que va concloure el lluminós del trinquet de Xàbia va significar una unitat per al rest, el qual va finalitzar com a segon del grup A. Així, Marrahí va completar les eliminatòries on esperaven Tonet IV, Iván i Murcianet. La performance del de la Ribera Alta no va decebre i en tot moment va dominar el joc per evitar que Moltó el sorprenguera. Tot i la brega del de Barxeta, Marrahí va saber controlar el ritme del joc per adequar-lo a les seues característiques.

Amb este resultat, Marrahí queda segon del grup A amb només una unitat. I és que tant el de Castelló, com Moltó, no tenien cap unitat en el caseller per la lesió de Vercher. Ambdós pilotaris havien guanyat al jugador de Piles, però este es va fer mal en el duel contra Moltó, on Vercher va haver de renunciar a causa de les molèsties.

Després de l’exploració mèdica, la baixa del rest de Piles era prou llarga per a abandonar, tal com marca el reglament. Això que vol dir? Que les partides de Vercher en la lligueta de quarts de final ja no comptaven.

És per això que Marrahí i Murcianet tenien una puntuació de zero unitats. També perquè Tonet IV, l’altre jugador en discòrdia del grup A, s’havia imposat en les respectives batalles contra ells.

Tenint en compte totes estes circumstàncies, la partida a Xàbia es presentava com una final avançada. Aquell pilotari que aconseguira la victòria es certificaria com el que obtindria el bitllet per a les semifinals com a segon del grup A.

Domini i control

Moltó i Marrahí sabien de la importància que requeia en el punt en joc i això es va traduir en una partida més renyida del que marca el resultat final. Moltó va donar més brega del que pareix. Cal no oblidar la trajectòria del de Barxeta en el Campionat Individual. Era un duel d’excampions del mà a mà. Ambdós sabien aplicar el manual i l’estat de forma de Marrahí va decantar la balança.

El jugador de Castelló va iniciar des del dau, on la seua treta va ser determinant per a tindre el control del joc. En cas contrari, des del rest, Marrahí es va aprofitar que la treta de Moltó no era tan potent com acostuma. Amb tot açò, el de Barxeta va sumar el seu tanteig des del rest quan el lluminós indicava 20 per cap.

Semifinalistes decidits en el Grup B

El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall va resoldre una altra incògnita. Al trinquet del Genovés es van enfrontar Vicent i Salelles II, amb victòria per al primer per 25-0, resultat que va decidir les places de semifinals en el Grup B, que seran per a Iván i per a Murcianet.

La partida no va tindre molta història; superioritat absoluta del rest de Xeraco davant un rival minvat per molèsties en la mà. Tant és així que solament hi hagué equilibri en el primer joc, quan Vicent va sumar al dau, però trobant-se bona oposició en les accions de Salelles II. A partir d’ací, el domini de Vicent es va fer més gran a mesura que va avançar la partida. Pel que fa a les conseqüències, la classificació es troba ara amb Iván amb dos victòries i a continuació es produeix un triple empat a un triomf entre Murcianet, Vicent i Salelles II. Davant esta situació, la reglamentació assenyala que accedirà a les semifinals el pilotari amb millor coeficient obtingut en les partides disputades entre els implicats. Per tant, sense tindre en compte les jugades contra Iván. En este cas, Murcianet acabarà amb un coeficient de +5, Vicent en tindrà 0 en els jocs a favor i en contra mentre que Salelles II conclou amb -5.

Comiat amb honors

De qui ja s’ha de parlar en passat per la seua eliminació és de Vicent i Salelles II, que s’han acomiadat de la competició amb honors.

El rest de Xeraco ha pagat el dolent començament en la lligueta dels quarts de final i la derrota sabatera (25-0) davant Murcianet. A partir d’ací, Vicent ha anat clarament a molt més, fins al punt de posar contra les cordes a Iván en el duel entre ambdós que es va decidir en iguals a 20. El triomf d’ahir davant Salelles II va confirmar el gran moment de Vicent.

Per la seua part, Salelles II ha dit adeu jugant menys del que podria el finalista de l’edició de l’any passat, però quan ha estat en plenitud ha tornat a deixar constància de la seua classe, poder i domini de totes les facetes del joc. No passar a semifinals pot resultar una decepció, però el d’Oliva continua sent un dels futuribles amb més opcions per a lluitar pel tron del gran dominador, Tonet IV.

Esment especial mereix també Vercher ara que conclou la nova ronda dels quarts amb lligueta inclosa. El de Piles no ha pogut demostrar la seua vàlua per la lesió que l’ha obligat a retirar-se.

Eliminatòries

Amb el bitllet aconseguit, Marrahí lluitarà per un lloc en la final amb el primer del grup B. En este cas és Iván. El d’Ontinyent va concloure la lligueta amb tres victòries en tres partides i és una de les alternatives que sonen al trinquet per a combatre amb el vigent campió, Tonet IV. Esta semifinal tindrà lloc el pròxim divendres al Genovés.

Pel que respecta a l’altra semifinal, ja estava establerta. Tonet IV es batrà amb Murcianet. Serà el pròxim dissabte al trinquet de Castelló de Rugat.