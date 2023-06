El XXXVII Campionat Individual de raspall – Trofeu President de la Generalitat Valenciana viurà una cita utòpica a les semifinals. L’enfrontament entre Tonet IV i Murcianet destaca per ser diferent del que es veu habitualment en el mà a mà. Dos mitgers batent-se per un lloc a la final. I és que l’Individual està etiquetat com una competència per a rests. L’aparició de Tonet IV com a campió en les últimes tres edicions (2020, 2021 i 2022) és un estrany que només havia passat amb Francisco Luis Brines ‘Coeter II’. El de Simat de la Valldigna va ser el primer mitger a aconseguir el títol des que s’iniciara el campionat en 1986. Ara, Coeter II és un dels homes bo que jutgen cada partida dels esdeveniments més importants i qui millor que ell per a analitzar esta eliminatòria.

«Tonet IV és un xic amb un caràcter que altres no tenen. És guanyador i sap estar en un trinquet. Per això se’l respecta tant. El que juga contra ell sap que té mitja partida perduda, llavors has de competir d’altra manera. Pense que eixe caràcter és el que genera el seu domini», explica Coeter II sobre el vigent campió. Per l’altra banda, l’ara home bo creu que Murcianet ha de millorar més el seu cap per a arribar a competir entre els millors. «Murcianet és un xiquet amb molta pilotada, però el seu caràcter no té tanta estabilitat. Quan les coses van bé, tot és bonic, però quan van malament pot carregar-se la partida. Si aconsegueix controlar eixos nervis, ho té tot per a jugar. Té treta, sap jugar el rebot, amb l’esquerra, és ràpid i físicament aguanta», argumenta Brines. Coeter II va ser el primer mitger a convertir-se en campió de l’Individual de raspall en l’any 2006 i 2013. En la primera final es va enfrontar amb Agustí, també mitger. Un fet que no va ser habitual al llarg de molts anys. Més enllà de Sevi i el ‘Moro’, finalistes en els anys 1987 i 2000, la realitat és que el campionat va estar molt de temps tancat només per als rests. Quan Coeter II va estrenar-se, va ser perquè eixa finestra es va obrir per aquells pilotaris que volgueren ser aspirants. Així, el manual va anar canviant i d’un joc defensiu, amb partides llargues, va evolucionar a un joc ofensiu que beneficia a mitgers com Tonet IV. Amb tot este camí, Coeter II s’alegra del fet que els mitgers siguen protagonistes. «Sabia que algun dia hi hauria altre mitger que guanyaria, encara que no m’esperava que Tonet IV dominara d’esta manera l’Individual», apunta el de Simat de la Valldigna. Antecedents Coeter II es va retirar en l’any 2018 i va enfrontar-se amb un Tonet IV que no era el que és ara. «Era jovenet i el que més atenció em feia era la seua rapidesa. Abans tenia més errades perquè era golós. Ara sap quina és la seua i quina no», detalla Coeter II. La gran diferència entre un i altre és que Brines va començar jugant de rest, i per això ja tenia la treta i altres colps més característics de posicions enrederides, mentre que Tonet IV sempre ha competit professionalment davant. Agenda Tonet IV i Murcianet es batran per a ser un dels noms que s’escriga en el cartell de la propera final del dia 24 de juny a Xeraco. Serà el pròxim diumenge quan la segona semifinal entre en joc al trinquet de Castelló de Rugat (18.30 hores). Abans que es descobrisca qui serà finalista entre els dos mitgers, el trinquet del Genovés serà l’altra plaça on es complete el cartell de la gran final. En este cas, Iván contra Marrahí, és a dir, duel per guardar l’honor dels rests. Esta partida tindrà lloc el pròxim divendres (18.30 hores, Proximia TV). Cal recordar que els guanyadors es classificaran per a la final, mentre que els derrotats competiran pel tercer i quart lloc, el dia 23 de juny, al trinquet del Genovés.