El XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda ja coneix als quatre pilotaris que es disputaran el títol. Marc és l’últim a inscriure el seu nom a les semifinals com a segon del grup B. El de Montserrat es suma així amb De la Vega, Pere Roc II i Puchol II en un quadre des d’on es descobrirà al campió. Marc va aconseguir el bitllet ahir al trinquet de La Pobla de Vallbona. La victòria sobre Francés per 60-40 va ser la clau per a classificar-se per a la nova fase. I és que la partida al recinte poblà era una final anticipada, ja que aquell pilotari que guanyara, assolia el passe per a les eliminatòries. Un enfrontament que va concloure com en l’any passat, encara que en l’anterior edició va ser a les semifinals i Marc va jugar la final.

Aleshores, el de Montserrat va véncer per 60-30 al de Petrer per a estrenar-se en la partida on es decideix el títol. Va ser al trinquet de Vila-real, i ara Marc tornarà a jugar-se el bitllet per a la final en el mateix trinquet. Serà el pròxim divendres. Marc entra com a segon del grup B, i tindrà com a rival a Giner.

La partida

Respecte a la partida a La Pobla de Vallbona, Marc va ser millor. Així ho va reflectir el resultat, però també el joc. I això no vol dir que Francés no actuara en concordança amb el que corresponia.

El de Petrer va disposar de moltes oportunitats amb val que no va saber tancar i això el va condemnar. Sobretot en la zona del rest on només va poder fer quinze en dues de les onze ocasions amb val de les quals va disposar.

Per la seua part, Marc va saber amagar la pilota per a tancar-li-la al seu contrincant. També va ser menys erràtic i més regular. La pegada que el caracteritza es va mesclar amb la tècnica necessària per a arribar lluny en el mà a mà.

Amb tot açò, Marc va eixir per totes i es va adjudicar els tres jocs inicials per a minvar la moral de Francés només començar.

Tot i que l’alacantí va saber reaccionar, esta resposta es va quedar curta, és a dir, en la suma d’un joc, sempre contrarestat de seguida per Marc.

A més, el de Montserrat també es va veure beneficiat per la treta del seu feridor, Andreu, que va quallar una gran actuació. Així mateix, Marc no va tremolar a l’hora de canviar pilotes, tot i anar per davant en el marcador. Una situació que és més habitual per aquell jugador que va perdent.

Una situació que es va veure en l’última ofensiva real de Francés. Després que la partida haguera passat a disputar-se en el dau. El de Petrer va intentar l’heroica en sumar un joc des del rest (50-40). Això no obstant, Marc va ser capaç de tombar un ‘val i net’ en contra a força dels canvis de pilota, encara que finalment el joc va ser per a Francés. A partir d’ací, Marc va respondre des del rest i va capgirar un val en contra des del dau.

Còmoda victòria de Giner en el tancament

El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat d’escala i corda va tancar la ronda dels quarts de final al trinquet de Xàbia amb la victòria de Giner davant Salva Palau pel resultat de 60-30.

La diferència entre els dos contendents, que s’acomiadaven de la competició, va ser evident. Giner va buscar i va trobar sovint la mà dreta de Palau per a obligar-lo a jugar forçat. La galeria i la llotgeta també va ser una bona opció per al de Murla, en part gràcies als nombrosos rebots a colp que li va concedir el rest d’Alginet.

Per la seua part, Salva Palau va pegar molt fort, com en ell és habitual, però en esta ocasió li va faltar controlar la direcció de les canonades.

Líder

De la Vega conclou la lligueta de quarts com a líder del grup B després de véncer a Diego d’Onda per 60-35, també al trinquet de La Pobla de Vallbona.

Pere Roc II guanya a Puchol II i tots dos es classifiquen

El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat d’escala i corda ja té en Pere Roc II i Puchol II dos semifinalistes més, en concret els corresponents al Grup A dels quarts de final.

Esta és la conseqüència de la victòria de l’esquerra de Benidorm davant el vigent campió ahir a Vila-real pel resultat de 60-45, que deixa els dos pilotaris igualats a dos punts i victòries en la classificació.

Ara es podria donar que Giner guanyara Salva Palau demà al trinquet de Xàbia en la partida que tancarà esta fase i, per tant, es produïra un triple empat, en el qual el pilotari de Murla quedaria descartat pel seu pitjor coeficient en els enfrontaments dels tres jugadors empatats.

Tornant a l’esdevengut a Vila-real, Pere Roc II va fer un recital, sobretot jugant d’aire des del rest. La feta de dau també va ser una bona opció per a sumar davant un Puchol que va jugar bé, però que es va veure superat.

Semifinals definides

Puchol II ha acabat com a primer del Grup A i, per tant, queda ubicat en la primera semifinal del pròxim divendres a Vila-real on jugarà contra Marc, que és el segon classificat del Grup B.

En la segona semifinal del diumenge de la setmana que ve al trinquet de la Pobla de Vallbona ja estava clar que De la Vega jugaria en condició de primer del Grup B i ara s’ha concretat que Pere Roc II serà el seu rival com a segon del Grup A.