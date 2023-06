El món de la vaqueta sempre fa gala de la cavallerositat. Els jugadors són els primers jutges de cada acció i quan l’erren, alcen la mà per a donar-li el punt al seu rival i ser reconeguts amb els aplaudiments dels aficionats. Una cita històrica que guarda tradició. Ja ho deia Lluís Vives al seus ‘Diàlegs’. «En el joc de la pilota, els jugadors havien de ser cortesos i evitar discussions o blasfèmies entre ells o amb el públic. Ni supèrbia en la victòria, ni amargor en la derrota, sinó un comportament elegant en tot moment», resen els textos escrits en el segle XVI. Una elegància que bé es pot transmetre en l’actualitat, concretament a la final del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Puchol II i Pere Roc II lluitaran pel títol el pròxim dissabte (17:15 hores, À Punt) al trinquet de Pelayo, però abans d’això, ahir ambdós van exhibir un exercici de respecte de l’un sobre l’altre, en la presentació de la partida que va tindre lloc a la conselleria d’Educació, Cultura iEsport. Dos autèntics cavallers que representen verdaderament el significat de tan valuoses paraules.

Declaracions

«El pròxim dissabte coronarem al millor dels cavallers. Que no ho oblide ningú, ni públic ni jugadors; som un joc de cavallers i eixa és la nostra força», va recalcar Juan Antonio Ureña, president de la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat organitzadora del món professional. Un missatge que s’enforteix a l’hora d’escoltar als protagonistes.

El pròxim dissabte coronarem al millor dels cavallers Juan Antonio Ureña - President de la Fundació per la Pilota Valenciana

«Puchol II és un gran dominador del rebot. La meua pilota no ha d’arribar al rebot, ni tampoc a l’escala o dins del dau, perquè me la tirarà dalt. He de ser ràpid i jugar-li de tu a tu, que es diu molt prompte, però que és molt complicat davant un rival de tanta qualitat», així va explicar Pere Roc II com veu al seu contrincant pel títol i com podria batre’l.

He de ser ràpid i jugar-li de tu a tu, que es diu molt prompte, però que és molt complicat davant un rival de tanta qualitat Pere Roc II - Jugador de pilota valenciana

Així mateix, Puchol II no es va quedar curt en elogis, destacant la particularitat que guarda Pere Roc II amb el seu braç dominant al colp. «Jugar contra un esquerrà sempre és molt incòmode, has de canviar de plantejament. I la cosa es complica més si és tan ràpid i té un colp tan fort com el de Pere Roc II, que a més es fa avant amb tanta facilitat i eficàcia. Hauré d’estar molt segur davant els seus atacs i intentaré no donar-li pilotes que puga jugar a l’aire», va comentar el de Vinalesa en el mateix sentit que el benidormer.

Jugar contra un esquerrà sempre és molt incòmode, has de canviar de plantejament. I la cosa es complica més si és tan ràpid i té un colp tan fort com el de Pere Roc II Puchol II - Jugador de pilota valenciana

Experiència en finals

Tant Puchol II, com Pere Roc II són uns jugadors bregats en este tipus de cites. Ambdós saben el que és jugar finals, més si cap del Campionat Individual, encara que ací, el rest de l’Horta Nord parteix amb avantatge. Són set finals, quatre consecutives, per a Puchol II. «No és gens fàcil mantenir un nivell alt durant tantes temporades. He sabut cuidar-me i m’han respectat les lesions, amb la qual cosa continue complint objectius. El més proper és guanyar el dissabte i fer-ho de la millor manera possible, encara que enguany serà especialment complicat per qui és el rival i per com arriba a la final», va argumentar.

Per la seua part, Pere Roc II jugarà la tercera final, amb l’objectiu d’estrenar-se en el quadre d’honor. L’última oportunitat de l’alacantí va ser fa cinc anys, precisament contra Puchol II. Aleshores, el de Benidorm va caure amb un ajustat 60-55. Ara, Pere Roc II arriba en un estat de forma similar, almenys així ho va declarar ahir. «Han passat cinc anys. Des d’aleshores he arribat fins a les semifinals i a alguns quarts de final perquè la competència és molt gran. Per tant, tornar a la final és motiu de moltíssima alegria. Crec que el Pere Roc II d’esta final té l’espenta del que va jugar la del 2018, i a més l’experiència adquirida en estos anys, que em vindrà bé per a afrontar esta partida», va comentar.

Autoritats

Una presentació que també va comptar amb la intervenció de Ximo López, secretari de Cultura i Esport de la Generalitat, i Josep Miquel Moya, director general de l’Esport.

Ximo López ha manifestat: "Hui és un dia d'emocions perquè este és el meu últim acte en esta legislatura. Com la pilota és molt més que un esport, espere que qui entre, entenga que això és així. En estos huit anys s'ha progressat i s'ha fet un salt qualitatiu en la pilota i d'això ha sigut responsable molta la gent: principalment els jugadors, però també la Fundació, els tècnics d'esta casa i, sobretot, el director general de l'Esport, Josep Miquel Moya".

Josep Miquel Moya ha estat convidat pel secretari autonòmic a tancar la presentació i el director general, després de desitjar sort als dos finalistes, ha fet un balanç "molt positiu d'este període, que ha ajudat a dignificar la pilota, que està millor que com estava".