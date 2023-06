La temporada estival en la modalitat de raspall va donar ahir el tret d’eixida amb el III Trofeu de Castelló de Rugat - Premi Bollo. Salelles II i Seve són els primers finalistes a véncer a Iván i Canari per 25-10 i ara esperen rival per a la final. Una victòria fonamentada pel bloc que van formar la parella guanyadora davant uns contraris que no van poder contrarestar-ho.

Els ja finalistes van eixir amb tot, i així es va reflectir en el marcador. Primer joc des del rest, que va continuar des del dau. Deu per cap que va ser un avantatge quasi definitiu per al triomf. Iván i Canari van reaccionar, però només van poder sumar els seus jocs al dau, igual que els seus rivals. Així, el lluminós a Castelló de Rugat va dibuixar un 20-10 que es va concloure amb altre joc dels vencedors des del rest. Cal destacar l’actuació dels finalistes perquè van estar més forts i més encertats. Seve va saber aplicar la seua habilitat amb les dues mans per a castigar als contrincants, mentre que Salelles II era un segur per darrere i amb una pegada definitiva per a classificar-se. Segona semifinal El trinquet de La Llosa de Ranes acollirà l’altra eliminatòria on es completarà el cartell de la final per la col·laboració dels ajuntaments i trinquets de la Llosa de Ranes i Castelló de Rugat, que d’esta manera són partícips de dos esdeveniments de rellevància de la temporada, els seus respectius tornejos. Serà el pròxim dissabte quan Badenes i Tonet IV s’enfrontaran a Marrahí i Brisca. La final tindrà lloc el pròxim dimecres a Castelló de Rugat.