El calendari de la pilota d’elit no s’atura i després del Campionat Individual i abans que acabe el Trofeu de Castelló de Rugat - Premi Bollo, la modalitat de raspall torna a competir en trios. El Torneig Mancomunitats de raspall entra en escena en la qual serà la cinquena edició d’un trofeu que ha anat variant fins a trobar el format perfecte per a conservar l’emoció fins a l’última jornada.

Protagonistes

Per segon any consecutiu es repeteix el camí per a la final i composició del nombre de trios. Un total de quatre Mancomunitats estaran representades mitjançant els millors pilotaris que es distribuiran de la següent manera: Mancomunitat de la Ribera Alta: Marrahí, Seve i Murcianet; Mancomunitat de la Safor: Vicent, Brisca i José; Mancomunitat de la Vall d’Albaida: Vercher, Canari i Lorja; Mancomunitat de la Costera – la Canal de Navarrés: Moltó, Tonet IV i Raúl.

Format

Com en les anteriors edicions, el format continua de la mateixa manera. El torneig començarà amb la disputa de tres tornejos diferents que constaran de dues semifinals i la corresponent final, jugant-se les partides a 30 i amb 2 punts per a l’equip vencedor i 1 punt per a la formació derrotada que arribe al joc 20.

En acabar els tres ‘minitornejos’, els dos equips amb millor puntuació s’enfrontaran en la final absoluta, que es disputarà el dia 29 de juliol en el trinquet d’Oliva. Mentrestant, el Torneig Mancomunitats visitarà els recintes més rellevants de les comarques representades, com els d’Ontinyent, Castelló de Rugat, El Genovés, Bellreguard, Xeraco, Piles, Castelló i La Llosa de Ranes, des d’on arrancarà la competició este dissabte, dia 8 de juliol.

Joves aspirants

A més a més, en la present edició es tornarà a disputar un altre trofeu, amb el mateix format, destinat als joves aspirants a figura. En este cas, els equips estan formats per parelles i es distribuiran de la següent manera: Mancomunitat de la Ribera Alta: Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda; Mancomunitat de la Safor: Bonillo i Momparler; Mancomunitat de la Vall d’Albaida: Favarero i Marc; Mancomunitat de la Costera – la Canal de Navarrés: Joan i Sergi.

Enguany, totes les partides es jugaran abans de les de professionals i la final tindrà lloc el mateix dia 29 de juliol, just abans que la de les figures consagrades. Així, en cada jornada es cobra major importància dins de cada trinquet, ja que els aficionats veuran les promeses més properes a la consolidació entre els grans i remataran la vesprada amb el millor raspall possible. Una aposta de la Fundació per la Pilota per a reunir present i futur sobre les lloses, sense haver de desplaçar-se a cap altre recinte i per a dotar al torneig de joves d’una rellevància amb un impacte immediat.

2022

L’any passat, la quarta edició del Torneig Mancomunitats va acabar en mans de Vercher, Seve i Lorja que representaren a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

En este cas, els riberencs van véncer a Iván, Raúl i Murcianet, trio representatiu de la Vall d’Albaida, amb un resultat de 30 per 15.

El trinquet de Castelló de Rugat va ser l’escenari on es va viure la final, però també la dels joves, on van guanyar Boronat i Marc, parella de la Costera - la Canal de Navarrés.