El frontó municipal de Quart de Poblet va acollir durant tota la pasada setmana les nou finals del 36 Campionat Autonòmic de Frontó Parelles - Trofeu Diputació de València, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Quart de Poblet i el Club Pilota a Mà de Quart de Poblet. El Puig, amb tres títols; Tavernes Blanques, amb dos; i Almussafes, Beniparrell, Castelló i Meliana van ser els clubs que s'emportaren els títols de les categories Primera, Segona i Tercera -cap de setmana i entre setmana-, Femenina A i B i Juvenil.

Cap de setmana

Divendres de vesprada es va disputar la final de la màxima categoria, Primera Cap de Setmana. Bvalve El Puig A, amb Carlos i Alejandro, es va tornar a imposar, com ja va fer l'any passat, a Ninobe Quart de Poblet A, format per Adrián i Gaizka, per 41-29, en una partida entretenida tot i la diferència final al marcador.

Llevat dels tres primers jocs, guanyats per Quart, els rojos dominaren durant tot l'enfrontament i a penes passaren per moments de dificultat. Carlos i Alejandro es mostraren molt sòlids i evitaren que els seus rivals, tot i conèixer millor el frontó quartà, tingueren opcions d'emportar-se el triomf.

A Segona i Tercera Cap de Setmana es va repetir la història. La formació pugenca es va endur els dos títols davant el club amfitrió de les finals. A la categoria de plata, Carlos i Jorge -El Puig C- obtingueren una apurada victòria per 41-37 davant Christian i Jokin, de Quart B. Més ampli va ser el triomf del Puig D, amb José María, Juanvi i Toni, contra Quart de Poblet C, amb Juanvi i Joan (41-30).

Entre setmana

El capítol de finals s'encetà dimarts amb la partida corresponent a Primera Entre Setmana. Tavernes Blanques A, amb Albert i Mario, es va proclamar campió després de superar a Pelayo A -Pedro i Pablo- per un ajustat 41-36.

La final de Segona Entre Setmana, entre Castelló A Atzeneta i Sant Vicent, va ser per als castellonencs Lluís i Miguel per 41-29 davant Cardona i Pablo.

A Tercera Entre Setmana, el triomf va correspondre a Almussafes, amb Josevi i Adrián, per 41-36 contra Rest. Onnes Xilxes (Ximo i Paco).

Juvenils

A la categoria Juvenil el títol se'n va anar per a Tavernes Blanques. La parella formada per Álvaro i Alex es va imposar amb autoritat davant l'equip de Vinalesa, format per Cristian i Vidal, i va deixar el marcador en 24-41.

Femenina

La final de la categoria Femenina A va ser tota una festa per al Club de Pilota de Beniparrell, ja que el duel pel títol enfrontà als seus equips Ajuntament de Beniparrell A i B. L'experimentada parella composta per les germanes Ana i Noelia Puertes va superar amb solvència a Mireia Badia, Mireia Valero i Maria per 41-23.

Pel que fa a Femenina B, Justo Ballester Meliana C es va proclamar campió davant Almenara. Mamen, Mar i Carmen superaren amb un clar 28-41 a la parella Yolanda-Carla de l'equip almenarenc.

Autoritats

Durant totes les finals participaren en els lliuraments de trofeus i medalles l'alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el regidor d'Esports, Juanjo Susín; Ignacio Ramos, president del Club Pilota a Mà Quart de Poblet; l'alcalde en funcions del Puig, Marc Oriola, a més de la regidora Antonia Martí; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; i els vicepresidents Pasqual Balaguer, Elvira López i Ximo Manzano.