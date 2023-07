Quan una cosa es prolonga molt en el temps corre perill de caure en la monotonia, de perdre interés. I molt en el temps s’està prolongant el domini en la pilota professional de Puchol II i Tonet IV, cadascun en la seua modalitat. Però la seua és una hegemonia, a més de merescuda, que no solament continua generant expectació, sinó que a més cal celebrar i gaudir. Perquè, arribarà un moment, que es trobarà a faltar la seua manera de jugar, que marca la diferència en els trinquets.

Execució perfecta

Els xiquets i les xiquetes que estiguen ensenyant-se a jugar a l’alt, el millor que poden fer és fixar-se com juga Puchol II.

El de Vinalesa és l’execució perfecta del manual. Fins i tot massa perfecta, perquè sovint realitza accions que no estan a l’abast dels mortals, sobretot les referides a passar pilotes de rebot. I voler imitar això podria crear frustració, per ser pràcticament impossible.

Un físic privilegiat i alhora treballat, li permet, a més, fer ús de la força quan les circumstàncies ho requereixen. Però, tot i que pega molt fort, la seua carta de presentació és la qualitat, la tècnica i l’elegància.

Amb trenta-un anys complits, Puchol II és primera figura des de molt jove. En la temporada 2011 va aconseguir els primers títols professionals i des d’aleshores ha sigut un no parar de guanyar i pujar escalons. La resta de pilotaris no han estat capaços de seguir-lo. Alguns han estat parells en nivell durant alguna temporada, però cap coetani ha tingut la seua regularitat.

El pilotari total

En el seu cas, Tonet IV és el pilotari total. Tot ell és nervi i determinació; potència desmesurada, però controlada. Eixe és el seu senyal d’identitat. De vegades resulta complicat entendre com li pot eixir la pilota de la mà amb tanta violència.

Però, és que no solament dispara; a més ho fa en pena per al rival, sabent i trobant on està el punt feble o directament impedint que el d’enfront puga jugar, en trobar la llotgeta o la galeria. Perquè, la intel·ligència és una altra de les seues virtuts.

I la tècnica, que li permet dominar absolutament totes les facetes del joc.

També les més pròpies dels restos, com el traure i els rebots. Tant és així que perfectament podria fer el pas i quedar-se ubicat darrere. Però no, ell té molt clar que és mitger i que vol fer història en la pilota jugant al mig, que a més és on té més oportunitats d’aparéixer per a fer el que més li agrada, que és acabar el quinze.

L’hegemonia de Tonet IV va començar justament amb la consecució del primer Individual, ara fa quatre anys, quan encara no havia complit els vint-i-u. Abans ja era un mitger de referència, encara que com ell n’hi havia uns altres. Va ser debutar en el mà a mà -modalitat en la qual mai havia jugat-, guanyar, i disparar-se. Tant, que ningú ha pogut seguir la seua velocitat.