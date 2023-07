El trinquet de la Universitat Politècnica de València va acollir el passat divendres la resolució de la IX Lliga Promeses Trofeu Caixa Popular d'escala i corda. La parella formada per Víctor CPV Algímia i Juan Carrillo CPV Almassora es va fer amb el títol després de superar al trio d'Arnau CPV Ondara, Fèlix CPV Vinalesa i Gerard CPV Beniarbeig-El Verger per la mínima diferència (60-55), en una partida molt emocionant.

Víctor i Juan, amb Enric CPV Guadassuar com a feridor, no ho tingueren fàcil davant Arnau, Fèlix i Gerard. Els dos equips demostraren els arguments que els van fer ser els equips més destacats de la fase regular i superaren les semifinals jugades al trinquet de Vilamarxant amb comoditat.

El duel es va caracteritzar per punts molt llargs i igualats, on ningú dels jugadors es donava per vençut. Víctor i Juan s'imposaren després de quasi dues hores de partida on els dos equips van demostrar que tenien l'actitud per a aconseguir el títol però, a l'últim joc, quan el marcador estava a 55-55, els rogencs feren un pas endavant i es proclamaren guanyadors.

D'aquesta manera, Víctor Climent i Juan Carrillo prenen el relleu de Jorge CPV Torrent, Pere CPV Alfàs del Pi i Óscar CPV Pelayo, guanyadors l'any passat a la final celebrada al trinquet de l'Eliana.

Tercer i quart lloc

En la partida pel tercer i quart lloc, Borja CPV Guadassuar, Antonio CPV Torrent i Enric CPV Guadassuar s'amidaren contra Dorian CPV Guadassuar, Àngel CPV Quart de les Valls i Óscar CPV Pelayo. La final es va decantar per a l'equip blau, que ràpidament es va col·locar al marcador amb un avantatge de 15-50. Els rojos van intentar reaccionar, però al final Dorian, Àngel i Óscar remataren la partida deixant el marcador 20-60. Els dos rivals van donar tot el que estava a la seua mà, no deixant cap pilota per perduda, però finalment els blavencs s'imposaren.

Trofeus i següent cita

El lliurament de trofeus va estar representat per Francesc Soro, Coordinador de rendiment de la Federació de Pilota Valenciana. La següent cita de les competicions de tecnificació es celebra dimarts i dimecres a Traiguera, amb l'Autonòmic de Frare de la categoria. Després, al llarg del mes de juliol estan previstes diferents jornades de portes obertes de les distintes modalitats. La competició tornarà al mes de setembre.