Quan arriba l’estiu, el trinquet de Castelló de Rugat cobra major protagonisme en el món del raspall. La ubicació de la localitat de la Vall d’Albaida, enclavada en la cara nord de la Serra del Benicadell, juntament amb les característiques del recinte amb les galeries obertes, converteixen a la instal·lació castellonenca en l’ideal per l’època estival. La temperatura és agradable i l’aire de les muntanyes facilita que l’aficionat no patisca la inclemència de la calor. Enmig de tots estos elogis, és l’hora de descobrir als campions del III Trofeu de Castelló de Rugat - Premi Bollo. Marrahí i Tonet IV contra Salelles II, Seve i Bossio (18.30 hores) per a completar una jornada amb tres partides en la que serà la gran festa de la pilota al municipi castellonenc.

Canvi de parella

Tot i els noms que hi ha al cartell de la final, la realitat és que no van ser les formacions inicials. Brisca era l’acompanyant de Marrahí a la semifinal, però el mitger d’Oliva arrossega unes molèsties al colze i va decidir absentar-se per a la final, tal com va comunicar ahir la Fundació per la Pilota. Així, Tonet IV entra en lloc de Brisca, mentre que enfront s’inclou a Bossio per davant de Salelles II i Seve amb la intenció de tindre la final més igualada possible.

Classificats amb el mateix resultat de 25 per 10

Ambdues parelles originals es van classificar amb el mateix resultat de 25 per 10 i eliminant als recents finalistes del Campionat Individual, Tonet IV i Iván, encara que amb desenllaços diferents.

Marrahí i Brisca es van classificar davant Badenes i Tonet IV en una partida que realment va finalitzar amb iguals a 10. Unes molèsties en el maluc de Badenes van impedir que el rest de Xeraco poguera continuar competint en la partida. Així, la victòria va recaure en la parella veterana que lluitarà pel títol.

Abans que es donara esta partida, Salelles II i Seve van ser els altres classificats per a la final. En este cas, els finalistes van véncer a Iván i Canari per 25-10. La diferència de forces entre ambdues parelles es va veure clarament en els dos primers jocs. Salelles II va ser un martell, per a atacar o restar, mentre que Seve va exercir amb les dues mans per a neutralitzar el perill i, sobretot, per a fer mal als contraris.

Trofeu Rosendets

La jornada a Castelló de Rugat iniciarà a les 16:00 hores amb el Trofeu Rosendets, amb Miguel i Gorka contra Pablo i Ferrer V. A continuació, Feo i Gabi jugaran davant Joan G. i Sergi.