Primer va ser una lesió de turmell i posteriorment una intervenció quirúrgica d’una hèrnia inguinal. El cas és que Nacho ha estat uns mesos sense jugar per a recuperar-se d’unes coses i les altres. Fins a eixe moment, al trinquet hi havia unanimitat que el de Beniparrell era el número u indiscutible en la posició de mitger en la modalitat d’escala i corda.

Solament tres partides ha necessitat Nacho per a recuperar la condició oficiosa de referent al mig. El dissabte dia 2 va reaparéixer al trinquet Pelayo.

Reaparició de Nacho

El cartell no era, ni de lluny, el més apropiat per a una tornada després de mesos sense competir. I és que per molt bona que haja sigut la recuperació, encara no hi ha rodatge ni ritme de partides.

Enfront estava, ni més ni menys, que el millor pilotari del joc per dalt corda: Puchol II. I a Pelayo, el de Vinalesa és encara més complicat de batre perquè és el trinquet que millor li va.

No solament això, Puchol II va tindre davant a uns dels pilotaris de moda, Conillet, que està en boca de tots per la consecució de la Copa i el recital que va fer en la final.

Cert és que Nacho també va jugar amb un bon company, com és el cas de José Salvador, però l’exigència tal vegada era massa per a la primera partida després d’una lesió. A més a més, jugant en parella en una plaça de bous com Pelayo.

Nacho va perdre, però per ben poc: 60-50 va acabar la partida i el veredicte del públic va ser que Nacho estava com una poma. Les dos mans va funcionar a la perfecció, la col·locació va ser l’adequada, les errades mínimes i l’execució precisa. Cap objecció tot i la derrota.

Trofeu de Benissa

La següent parada va ser Benissa per a la disputa del trofeu local. En este cas, els responsables de configurar el cartell van ser benignes amb Nacho perquè li van ficar amb Marc, que està com un bou i a hores d’ara és un dels escaleters més complicats de matar. Així i tot, les partides s’han de jugar.

I es va jugar la segona semifinal, del torneig. En el cas de Marc i Nacho, contra Pere Roc II i Pere, que van caure per 60-45.

En esta nova partida, sis dies després de la reaparició en Pelayo, Nacho va tornar a acumular elogis per la seua actuació. L’afició de la Marina també li tornava la corona de mitger amb el seu veredicte. I no és que resultara el millor amb diferència davant uns rivals, per cert, molt combatius, perquè Marc va jugar tant o més. Però els detalls de qualitat marca de la casa van ser nombrosos i l’actuació digna de ser destacada, sobretot tenint en compte que era la seua segona partida.

La tercera, clar, va ser la final del Trofeu de Benissa. Es va jugar solament dos dies després de la final, el passat diumenge. Marc i Nacho van perdre, encara que en iguals a 55 i contra una parella d’entitat com la formada per Giner i Javi.

Una altra vegada, i en van tres, recital de Nacho. I de Giner, i de Javi i de Marc. Tots quatre pilotaris van jugar barbaritats i el respectable se’n va anar a casa meravellat.

Ara, Nacho descansa fins al dissabte, quan tornarà a Pelayo per a jugar el Trofeu Mestres.