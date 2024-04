Vicent I Seve arrassen en la final del Trofeu Filósofo de Piles.

No es va produir la batalla esperada en la final del Trofeu Filósofo de raspall Pro1, celebrada al trinquet Ciscar de Piles. Vicent i Seve superaren amb claredat, en partida sabatera (25-0), a Iván i Canari en la cita que decidia el títol. En una confrontació curta en què l’equip roig es va vore superat en tot moment pel blau, el tàndem format pel de Xeraco i el de Castelló s’emportaren el títol de campions.

Sols algunes flamerades d’Iván varen posar el picant en algun tram però, després, quedava el recital de Vicent i Seve, molt còmodes en tot moment davant un trinquet de Piles que va viure l’ambient de les grans cites, amb una final que havia alçat gran expectació després del bon paper de la majoria dels finalistes en l’última Lliga CaixaBank de raspall.

Copa Diputació d’Alacant

D’altra banda, el trinquet de Benidorm va viure doble jornada de la Copa Diputació d’Alacant, amb bon ambient a les graderies i espectacle al nivell esperat. Obria la vesprada la primera partida de la segona semifinal, en què s’enfrontaven Giner i Héctor a FrancésTomás II. La cita es va resoldre a favor dels primers per un clar 60-25, massa càstig per als mèrits de la parella roja que, no obstant això, haurà de millorar en la segona partida, prevista per al dimarts a Dénia, si vol estar en la final.

El duel va començar amb Giner i Héctor anotant els dos primers jocs, cosa que va bolcar les travesses al seu favor. En un trinquet gran, el braç de Giner podia marcar la diferència. Malgrat tot, alguns colps de Tomás i el mestratge de Francés mantenien la incògnita i el públic disfrutava amb els millors moments de la partida.

Després del 35-25, un joc ràpid que anotaven Giner i Héctor a posar-se 40-25 amb un dau fet quinze de pacte per part del de Murla, el panorama va canviar. Els blaus posaven una marxa més i els rojos pareixien esfondrar-se. I així fins al 50-25, un joc llarg, amb múltiples vals, que va anotar per a sentenciar el duet de Giner. Al remat, victòria merescuda però el rendiment de Francés fa pensar en una partida de tornada apassionant.

També, a Benidorm, jugaven partida de la Copa Diputació d’Alacant Victoria, Noelia i Mireia contra Erika, Amparo i Isabel. El duel, llarg I disputat, va acabar amb 25-20 per a Erika, Amparo i Isabel, que varen aguantar la remuntada de Victòria i les seues, des del 20-10 baix a l’iguals a 20. El trinquet de Benidorm va disfrutar de valent amb l’espectacular actuació de les sis jugadores.

El trio d’Erika es posa segon en la classificació per darrere del trio d’Ana, mentre que Victoria i les seues es queden terceres. Als dos equips els resta encara una partida per disputar de la lligueta. Sols les dos primeres de la classificació accediran a la gran final del dia 28 d’abril a Pedreguer.