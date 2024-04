Giner i Héctor posen rumb a la final de la Copa Diputació d’Alacant

El trinquet de Dénia va acollir este dimarts les últimes partides abans de les finals de la Copa Diputació d’Alacant. El primer enfrontament de la vesprada se'l va emportar l'equip de Victoria, Noelia i Mireia per un contundent 25-00 davant Aina, Myriam i Marina. Mentres que Giner i Héctor van haver de traure el seu millor repertori per a poder imposar-se a Jesús i Francés per 60-45.

Raspall femení

La fase regular de la Copa Diputació d’Alacant de raspall femení va arribar a la seua fi este dimarts amb l'última jornada de fase regular, que enfrontava a Victoria, Noelia i Mireia contra Aina, Myriam i Marina. Malgrat el resultat favorable, amb el qual igualaven en punts a Erika, Amparo i Isabel, es queden fora de la gran final de Pedreguer. L'enfrontament directe del passat diumenge entre els dos equips va ser determinant per a conéixer a les segones classificades. Per un sol joc, l'equip de Victoria queda baixat d'una final que es disputarà el diumenge a Pedreguer i que tindrà com a finalista també a Ana, Anabel i Fanni.

Victoria, al trinquet de Dénia. / FEDPIVAL

Escala i corda

En la segona semifinal d'escala i corda es va viure una jornada d'eixes que atrapen pel seu ambient i el joc desplegat dels cuatros protagonistes. Giner i Héctor arribaven amb els deures fets de la primera semifinal en la qual Francés va estar acompanyat per Tomás II. La lesió del mitger deixava la porta oberta a Jesús i va complir amb escreix en una igualadísima partida.

Giner i Hector guanyen la partida. / FEDPIVAL

L'inici va estar marcat per la gran varietat de colps i un ritme de joc altíssim. Héctor tornava a repetir una altra excel·lent actuació també en l'arrancada d'esta segona eliminatòria i era ovacionat en reiterades ocasions. Davant, Francés i Jesús no ho posaven gens fàcil malgrat perdre el joc que els llastraria la resta de la semifinal.

Amb el 30-40, l'equip roig respirava un poc més alleujat davant la insistència d'un rival que mai va deixar d'intentar-lo. Però la igualtat anava a mantindre's per a guanyar cada punt i el 45-50 deslligava els aplaudiments del públic del trinquet de Dénia, que es posaven una vegada més en peus per a agrair el que estaven presenciant. En este segon tram la figura de Giner va ser decisiva per a afermar el treball desplegat pel seu company i acabar emportant-se la partida i el passe a la gran final.

“Les sensacions són boníssimes”, esbufegava Giner. “No tinc ganes ni de parlar del joc. El bonic d'esta partida és l'ambient que tenim un dimarts, de la gent que ve la Vall de Laguar, de tots els pobles de voltant. Veure a la gent de la Marina, a la nostra gent, amb eixes ganes de pilota. És una passada jugar amb Héctor, estic tenint la sort de viure estes partides que estan sent brutals”, assenyalava.