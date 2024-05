Doble jornada dels individuals a Castelló de Rugat

Els Campionats Individuals de raspall masculí i femení visiten esta vesprada (17:00 hores) el trinquet de Castelló de Rugat, on s’anuncia un doble duel d’octaus de final en cadascuna de les dos competicions. Obriran foc Anabel i Fanni, dos punteres que aspiren a continuar endavant en el mà a mà, un torneig que, d’entrada, no els afavoreix per la seua posició habitual en el trinquet. Cap de les dos jugadores actua de rest i eixe és un ‘handicap’ que les iguala.

La guanyadora del duel de Castelló de Rugat continuarà endavant cap als quarts de final, on l’espera la vigent subcampiona, Ana de Beniparrell, el pròxim dia 25 de maig a La Llosa de Ranes.

El XV Campionat Individual de raspall femení Pro1 va visitar ahir el trinquet de Riba-roja, on Amparo va superar amb claredat Aina per un contundent 25-5. La puntera esquerrana va dominar la partida i va mostrar un bon acoblament a les exigències del torneig mà a mà. En quarts de final, a Bellreguard, Amparo s’enfrontarà a la vencedora del duel del pròxim diumenge entre Aida i Mireia Badia a Castelló.

Amparo va superar amb claredat Aina per un contundent 25-5 / FEDPIVAL

Campionat Individual de raspall masculí

Quan acabe el duel femení serà el torn de l’eliminatòria d’octaus de final masculí, amb la partida que enfrontarà Salelles II i Ximo. Carlos Salelles, un dels aspirants al títol, entra a l’Individual en una eliminatòria contra un Ximo que arriba després de superar les rondes prèvies. En trenta-dosens de final, va eliminar Momparler, mentres que ha superat els setzens de final a causa de la baixa d’última hora de Montaner, que no va poder comparéixer en l’eliminatòria programada per al dissabte passat a causa de les seues molèsties en una mà.

Per currículum i palmarés, Salelles II és favorit per a la victòria. / @juliocebolla

Per currículum i palmarés, Salelles II és favorit per a la victòria. Tot i aixó, l’Individual és un torneig perillós per a fer pronòstics, i les condicions de joc afavoreixen les sorpreses, ja que tot el pes recau sobre un únic jugador o jugadora i el marge d’error es redueix al mínim.

El vencedor d’esta eliminatòria entre Salelles II i Ximo accedirá a la lligueta de quarts de final en el grup A, on es mesclarà amb els caps de sèrie Marrahí i Tonet IV. Precisament contra el campió del Genovés debutarà en eixa Lligueta el pròxim dia 24, en partida prevista al trinquet de la localitat de la Costera.

Trofeu Villarreal CF

Compte enrere per a les grans finals del Trofeu Villarreal CF, programades per a demà al trinquet Salvador Sagols. Les cites coincideixen, com és tradició, amb el dia gran de les festes de Sant Pasqual, patró de la localitat. L’ambient, per tant, s’espera de luxe, ja que la programació és immillorable.

El plat fort el protagonitzaran els finalistes de la categoria Pro1, duel que enfrontarà Giner, Hilari i Héctor d’un costat, i Marc, Conillet i Carlos, de l’altre. La partida està programada per a les 19:00 hores i té un premi a la corda extraordinari de 3.000 euros. En la prèvia, final de la categoria Pro2, amb 500 euros de premi, Pablo de Borriol i Bueno tindran en la contra Diego i Álvaro Mañas. L’activitat comença a les 17:00 hores.