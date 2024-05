Anabel i Salelles es classifiquen a quarts de final a Castelló de Rugat

El trinquet de Castelló de Rugat ha acollit este dijous dos partides del Campionat Individual de raspall masculí i femení. En la ronda d'octaus, Anabel es va fer amb una meritòria victòria per 25-10 després de superar una bona actuació de Fanni. Mentres que Salelles II va aconseguir el propi en la segona partida de la vesprada davant Ximo Boronat, també amb el mateix resultat per 25-10.

Raspall femení

La primera reballada va ser per a Fanni, que mirava de reüll a Anabel amb complicitat perquè en la xarrada prèvia cap tenia clar si eixir des del dau. Amb molta confiança, Fanni feia els primers servicis i s'emportava el primer joc. La rèplica de Anabel no es va fer esperar per a igualar la partida i en el joc següent aconseguia també trencar el servici. Amb el 15-10, es disputava un dels punts més llargs de la partida, que aconseguia emportar-se Fanni després de tindre-ho controlat Anabel. No va ser suficient per a evitar el Val posterior de Anabel, que va acabar encarant definitivament la partida al seu favor i amb el marcador final de 25-10.

Raspall masculí

La segona partida va ser torn per a Salelles II i Ximo Boronat. Amb el dau favorable a Salelles, s'avançava malgrat no sentir-se còmode al mà a mà. Ximo aconseguia també sumar el seu joc i igualar la partida. Els compassos inicials van ser de tantejos llargs en el qual es buscaven els laterals constantment. Tots dos sobrevivien als golpeos del rival i en el moment més delicat, amb un gran Ximo defenent-se, Salelles aconseguia evitar la ruptura i mantindre's per davant en el marcador. En els següents jocs, el desgast de Ximo per a posar de cara la partida va començar a notar-se i Salelles va aprofitar per a acabar de decantar l'eliminatòria i portar-li-la per 25-10.

Salelles II va aconseguir la victòria davant Ximo Boronat, també amb el mateix resultat per 25-10. / FEDPIVAL

El Trofeu Villarreal CF arriba a la seua final

Este divendres es juguen les dos finals d'escala i corda Pro1 i Pro2 al trinquet municipal Salvador Sagols. Amb 500 euros en joc, Pablo i Bueno des d'un costat i Àlvaro Mañas i Diego López des de l'altre, buscaran emportar-se la gran final que es disputa a les 17:00 hores. Un dol que es va viure en semifinals de la Lliga CaixaBank i que va deixar partides molt igualades fins al final. Ara, Pablo i Bueno tenen l'oportunitat de desafiar als campions en una partida que promet molta intensitat.

Pablo y Bueno. / FEDPIVAL

Giner, Hilari i Hector jugaran la final d'escala i corda Pro1. / FEDPIVAL

A les 19:00 hores saltaran els equips de Giner, Hilari i Héctor, i de Carlos, Conillet i Marc. El premi d'esta final és de 3.000 euros i la igualtat serà màxima. El trio de Giner va aconseguir superar prèviament en semifinals d'esta competició a Francés, Javi i Monrabal. Mentres que el de Conillet va fer el propi per a imposar-se a Jose Salvador i Nacho.