Continuen les reunions zonals de la FPV amb els clubs

La FPV continua amb les reunions zonals per acostar el programa 'moulapilota' als clubs, sobre el qual s'estableixen les bases del nou model de gestió global, amb els clubs i escoles de pilota, i per a raonar amb ells sobre els aspectes per millorar al nostre esport.

D'igual manera, durant les reunions s'exposen els punts del model de gestió global sobre els quals s'està treballant, com calendaris, normatives, noves competicions, etc.

Després de les cites inicials a Castelló i Faura, en les últimes dos setmanes les convocatòries han sigut a València capital i a Gavarda.

Representants de clubs i escoles de l'Horta

A la seu federativa es van personar representants de clubs i escoles de l'Horta, com El Puig, Bonrepós i Mirambell, Picanya, Tavernes Blanques, Beniparrell, Meliana i Albuixech, amb el president, Vicent Molines, i els vicepresidents i vicepresidentes Pablo Esteve, Pasqual Balaguer, Belén Puchal, Elvira López, Susana Serrano, Mamen Santarrufina i Susana Martínez.

A l'Ajuntament de Gavarda, els vicepresidents Pau Gallego i Pablo Esteve i les vicepresidentes Susana Martínez, Susana Serrano conduïren la reunió amb representants dels clubs d'Alfarp, La Vall d'Alcàntera-Càrcer, Gavarda, Polinyà de Xúquer, Bicorp, Carlet Volea o Alberic.

L'objectiu és conèixer de primera mà les opinions de clubs i escoles i plasmar que la FPV té la porta oberta per a qualsevol problema o aportació que desitgen consultar, i assabentar-se dels avanços del projecte Moulapilota i el nou model de gestió global de la Federació de Pilota Valenciana.