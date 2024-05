Aida completa els quarts de final de l’Individual de raspall femení

La doble jornada de l’Individual celebrada ahir a Castelló es va resoldre amb dos victòries clares i contundents. Aida es va desfer de Mireia Badia (25-5) en un duel que va servir per a demostrar les bones sensacions de la de Moient després de la seua lesió. El triomf, a més, li va atorgar a Aida la classificació per als quarts de final, ronda que, amb la seua presència, queda completada amb tots els encreuaments decidits.

En raspall masculí hi havia també a Castelló cita d’octaus de final entre Murcianet i Ian, duel que es va resoldre per un clar 25-5 a favor del punter local. El pilotari va eixir al trinquet com un vendaval, amb una treta molt treballada, l’autèntic punt feble dels pilotaris de la seua posició en el mà a mà. Ian, per la seua banda, va tractar d’imposar un ritme de joc més pausat, amb la pilota sempre ben jugada. Però Murcianet es va emportar la partida al seu terreny, va avançar metres amb valentia i va buscar amb encert la galeria davant l’alegria del públic, que va crear molt bon ambient al trinquet del seu poble.

Murcianet, durant una partida. / FEDPIVAL

Murcianet, després de superar Ian a Castelló. / FEDPIVAL

Ian i Murcianet, ahir a Castelló. / FEDPIVAL

Encreuaments

Els quarts de final de l’Individual de raspall femení queden definitivament configurats, i comencen amb un plat fort: el debut de la vigent campiona, Victoria, el pròxim divendres, a les 17:30 hores, al trinquet de Vilamarxant. La de València tindrà en la contra Isabel, que va véncer en octaus Marina, en partida disputada dissabte a Pedreguer, resolta per 25-15.

Victoria fa la treta durant una partida. / @juliocebolla

Per al dissabte, dia 25, a La Llosa de Ranes, està programat el debut de la vigent subcampiona, Ana de Beniparrell, que tindrà en la contra Anabel, procedent dels octaus, on va superar Fanni. El cap de setmana serà intens en el campionat femení, i continuarà diumenge, amb doble partida: A les 11:00 hores, a Benidorm, rivalitzaran per un lloc en les semifinals Irene i Erika. De vesprada (17:00 hores), a Bellreguard, serà el torn d’Aida i Amparo.

Amparo colpeja la pilota / @juliocebolla

Les semifinals de l’Individual femení es disputaran els dies 31 de Maig I 1 de juny, a Sueca i Pelayo, respectivament, mentres que la gran final està reservada per al dia 9 de juny, igual que la lluita pel tercer i quart lloc, en un trinquet encara per determinar.

Escala i corda

D’altra banda, les pròximes partides del l’Individual corresponen als setzens de final de la modalitat d’escala i corda, i estan programades per al dimecres al trinquet municipal El Rullo de Riba-roja. S’enfrontaran a les 17:00 hores Bueno i Alejandro. El vencedor d’esta eliminatòria s’enfrontarà a Giner en octaus de final. En la segona partida de la vesprada, a les 18:30 hores, la figura local, Mario, tindrà en la contra Carlos ‘El Puma’. Diego d’Onda espera en la següent fase al vencedor d’este enfrontament.