Definits els equips finalistes de la Lliga Autonòmica de raspall

Ja estan resoltes les semifinals de les competicions de la 41 Lliga Autonòmica de raspall - Trofeu Diputació de València 2024. Els equips classificats per a les 13 finals de les distintes categories es veuran les cares al carrer de l'Església de Bicorp, on fa dos anys, al 2022, ja es celebraren les finals de l'Autonòmic de la modalitat.

Primera categoria

En Primera categoria masculina, Xeraco va donar la sorpresa en vèncer les dos partides a Gavarda i passa a la final on s’enfrontarà a Bicorp, que es va desfer de Moixent en l’altra semifinal. La final serà al carrer dels bicorpins el diumenge a les 18:30.

Mario, del CPV Bicorp, ja alçà el títol fa dos anys al mateix carrer on es jugaran les finals d'enguany. / FEDPIVAL

En Primera femenina, La Vall F i Moixent van vèncer amb solvència Meliana B i Ajuntament de Beniparrell A, respectivament, en les dos semifinals. El carrer de Bicorp serà també l’escenari de la gran final on s’enfrontaran el diumenge a les 18:00 hores.

Segona categoria

En Segona A masculina, el CPV Llosa de Ranes va vèncer el CPV Els Poblets després del desempat en la primera de les semifinals mentre que el CPV Oliva A va superar Antelecat Ondara per resultats molt ajustats. La final entre el CPV Llosa de Ranes i el CPV Oliva A se disputarà en Bicorp el dissabte a les 17:00 hores.

En Segona B masculina, el CPV Sumacàrcer A va caure derrotat davant Ajuntament de Beniparrell G amb una victòria per a cada equip però resultat favorable per als de l’Horta Sud. El CPV Favara B va guanyar les dos partides de semifinals davant el CPV El Genovés C. La final entre Beniparrell G i El Genovés C serà el dissabte a les 11 hores a Bicorp.

En Segona femenina, el CPV Xeraco A va superar l’equip de l’Ajuntament de Beniparrell C mentre que el CPV Genovés F va fer el mateix en el duel fratricida davant el CPV El Genovés H.

Tercera categoria

En Tercera categoria, l’equip de La Vall C i el CPV Oliva E seran els finalistes després de superar en les semifinals a Castelló de Rugat A i Les Alcusses Moixent B, respectivament, i celebraran la final entre ambdós guanyadors aquest dissabte a les 10 hores.

En Tercera B, seran el CPV Volea Carlet A i el CPV Pilota Baix Girona D els contendents pel títol de la categoria després d’endur-se dobe victòria en semifinals. La final se disputarà el diumenge 2 de juny a les 18 hores.

Quant a Tercera femenina, el CPV Ondara va guanyar el Trinquet de Torrent mentre que el Turismo Rural Bicorp F va vèncer l’Ajuntament Beniparrell D. La final la disputaran al carrer de les bicorpines aquest diumenge a les 11:30 hores.

Quarta

Quant a Quarta categoria, el CPV Oliva D i el CPV Castelloner C lluitaran pel títol el diumenge 2 de juny a les 17 hores al carrer de Bicorp. Unes hores abans, a les 12 del mateix diumenge 2, tindrà lloc la final de la categoria cadira de rodes entre les parelles de Julio-Salva (UPV E) i Toni-Aris (UPV A).

Respecte a Quarta A femenina, els clubs de Alcàsser A i Volea Carlet B seran els finalistes mentre que en Quarta B, el CPV Gudassuar B i el CPV Ontinyent mesuraran les seues forces en la gran final. Ambdós partides se disputaran diumenge dia 2 de juny a les 11 i a les 10, respectivament.

Finalment, en la categoria Sènior promoció femenina, els equips que lluitaran pel títol el pròxim diumenge a les 10 hores seran els equips de Disid Alfara B i Ajuntament de Beniparrell F.