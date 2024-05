Giner, Ana i Carlos ‘el Puma’, avancen en l'Individual

El trinquet de Pelayo va acollir este dissabte les dos últimes eliminatòries d'octaus de final del Campionat Individual. La primera victòria de la vesprada va ser per a Carlos ‘El Puma’, que va aconseguir guanyar a en una igualada partida per 60-50 a Diego López. El segon passe a quarts va ser per a Giner, que va continuar demostrant ser un dels jugadors més en forma després de derrotar per 60-40 a Alejandro. Per part seua, Ana es va mostrar amb molta confiança per a superar per 25-00 la seua partida contra Anabel.

Quarts de final femenins

El trinquet de la Llosa de Ranes va acollir els quarts de final que enfrontaven a Ana contra Anabel. La de Beniparrell continua demostrant que és una de les serioses candidates al títol de l'Individual i esta vegada el va tornar a demostrar davant Anabel. Una partida en la qual es va mostrar molt superior després d'imposar-se per 25-0 sense donar cap oportunitat. Ara espera en semifinals a la seua pròxima rival que eixirà de l'enfrontament entre Aida i Amparo.

Competició masculina

Mentrestant, a València, Diego i Carlos van ser els encarregats d'obrir l'activitat en la Catedral de la pilota amb una nova victòria per a ‘El Puma’. Està sent la gran sorpresa del campionat, aconseguint una nova urpada (60-50) i es fica en quarts després de superar quatre rondes de l'Individual.

A València, Diego i Carlos van ser els encarregats d'obrir l'activitat en la Catedral de la pilota amb una nova victòria per a ‘El Puma’ (foto).. / FEDPIVAL

Esta vegada tenia davant un campió de la Lliga CaixaBank com Diego López, al qual va aconseguir véncer en l'últim tram. I és que tota la partida va estar molt igualada amb intercanvi de jocs on cap era capaç de guanyar el seu servici. Amb el 40-40, El Puma aconseguia per fi fer efectiu el seu joc i marxar-se en el marcador. Un una última espenta de Diego no va ser suficient per a ficar-se en la partida que classificava per a quarts.

L'última partida va ser per a Giner i Alejandro, on el favorit es va imposar per 60-40. El de Murla va fer ràpid els primers jocs, però es va trobar amb una brillant resposta d'Alejandro. Amb el 30-20 a baix, el de Montserrat va posar en peus al públic amb diversos jocs seguits per a igualar l'eliminatòria. No obstant això, Giner, continua demostrant que és un dels jugadors més en forma i esta vegada també va saber eixir de la dificultat, ben acompanyat de les feridas de Muedra.

L'última partida va ser per a Giner i Alejandro, on el favorit es va imposar per 60-40. / FEDPIVAL

Amb estes victòries, Giner i Carlos passen a la ronda de quarts de final, al grup de Marc i De la Vega. “És un somni per a mi, li agraïsc al meu preparador que em va animar a apuntar-me a l'Individual i ara mira… en quarts de final amb els meus ídols”, es mostrava il·lusionat ‘El Puma’.