Pere Roc II remunta en el debut i supera Jose Salvador

El trinquet de Borriana va acollir ahir el debut en l’Individual d’escala i corda de l’actual subcampió, Pere Roc II, que va remuntar contra un Jose Salvador molt batallador per emportar-se una victòria ‘in extremis’ (60-55). El de Benidorm, que es va vore sorprés a partir de l’equador de la partida pel seu rival, mai va abandonar i es va emportar a casa un triomf molt treballat.

Jose Salvador, per la seua banda, es va quedar a les portes de la victòria després de disfrutar d’un 55-50 al seu favor i el dau en la seua mà. Una derrota dolorosa de la qual s’ha de sobreposar ràpidament, ja que la lligueta de quarts sols acaba de començar.

Amb el primer triomf ja en la butxaca, Pere Roc II s’encamina cap a la seua segona partida de quarts, prevista per al dissabte al trinquet de Pedreguer, on l’espera Salva Palau. Jose Salvador, per la seua banda, té fixada la pròxima parada diumenge a Dénia, on l’espera Francés.

Precisament Francés i Salva Palau varen protagonitzar l’altra partida de l’Individual d’escala i corda d’ahir, disputada a Benidorm, on el jove pilotari d’Alginet es va desfer del de Petrer per un clar 60-35. En un recinte gran, la pegada més contundent de Salva Palau fou l’element determinant de la victòria. Palau, a més, es posa al capdavant de la classificació en el grup A. El torneig continua dimecres amb doble jornada a Guadassuar, on comencen les hostilitats en el grup B de quarts de final. S’enfrontaran Marc contra Giner i De la Vega contra Carlos ‘El Puma’.

Salva Palau, ahir a Benidorm. / FEDPIVAL

Raspall

D’altra banda, la jornada de diumenge va ser també intensa en els individual de raspall. En el femení, amb eliminatòries directes de quarts de final, Irene va superar Erika en partida sabatera (25-0) disputada a Benidorm, mentres que Amparo va véncer Aida de vesprada, a Bellreguard, per 25-15. Amb estos resultats i els de la resta del cap de setmana, estan ja decidits els encreuaments de semifinals del torneig femení. Divendres, a Sueca, s’enfrontaran Ana i Amparo, mentres que dissabte, a Pelayo, jugaran la vigent campiona, Victoria, i Irene.

Irene, ahir a Benidorm. / FEDPIVAL

En raspall masculí, d’altra banda, Dénia va acollir la doble jornada d’inici de la lligueta de quarts de final en el grup B. En la primera partida, Vicent va superar 25-10 a un Vercher encara en progressió després de la seua lesió, que va creixent partida a partida, però que va ser víctima de la duresa d’este torneig. En la segona cita de la vesprada. Ivan va superar Moltó per 25-20 en una cita espectacular, on el de Barxeta va remuntar un 20-5 fins a igualar a 20, i que es va decidir a favor del d’Ontinyent en un últim joc apassionant. La competició de raspall masculí continua dimecres a Castelló de Rugat amb els duels Marrahí-Salelles II i Tonet IV-Murcianet, i divendres, a Piles, amb el Vicent-Vercher i l’Ivan-Moltó.