Ana a la final, Iván i Vicent a semifinals de raspall

El trinquet municipal Eusebio de Sueca ha sigut el primer a albergar les semifinals dels campionats Individuals. L'eliminatòria entre Ana i Amparo en raspall femení d'este divendres es va decantar per a la de Beniparrell, en una partida que va acabar amb un 25-00 en el marcador. La final, a Castelló de Rugat el pròxim 9 de juny.

Després de superar en octaus a Clara per 25-10 i a Anabel per 25-00 en quarts, Ana Puertas s'ha ficat en la final de l'Individual de raspall femení després de superar amb molta autoritat al seu rival. Davant va tindre a una Amparo que va tornar a estar a bon nivell, però que no va ser suficient per a entrar en la dinàmica de l'eliminatòria.

“Malgrat el resultat ha sigut una partida complicada i m'he sentit molt còmoda. Amparo ha fet un gran campionat i ha sigut una digna semifinalista. M'ha eixit tot el que porte entrenant estos mesos i estic molt contenta”, destacava Ana.

Amparo. / FEDPIVAL

Vicent i Iván passen a les semifinals

El trinquet Císcar de Piles va acollir la doble partida de quarts de final de raspall masculí amb els enfrontaments de Vicent i Moltó (25-05) i d'Iván i Vercher (25-10). Estes dos victòries han permés que tots dos jugadors es classifiquen matemàticament a semifinals en aconseguir les dos victòries que impossibiliten a Molto i Vercher fer-se amb la passada de ronda.

La primera partida va ser per a Vicent que va mostrar un desplegament de confiança molt superior al que va oferir a Dénia. Mantenint la calma i aprofitant-se del seu bon servici, va fer des del dau el primer joc. La resposta d'un Moltó que semblava anar de menys a més es va començar a veure amb el 5 iguals. Vicent va patir més de 20 minutos per a fer bo el servici amb diverses possibilitats de Val per al seu rival. En els moments més crítics, i malgrat diversos errors que reconeixia en finalitzar la partida, va saber recompondre's i aguantar la situació per a mantindre l'avantatge al 5-10.

“Les fallades que he tingut hui no puc permetre-me'ls en semifinals i molt menys si vull estar en la final. En quarts són molt bons, però si en la següent ronda et toca Marrahí, Murcianet o Tonet IV… no puc fer cap errada”, remarcava Vicent.

La primera partida va ser per a Vicent que va mostrar un desplegament de confiança molt superior al que va oferir a Dénia. / FEDPIVAL

Moltó va tindre el Val per a igualar novament la partida però Vicent resistia tots els punts llargs i acabava remuntant el joc per a portar-li'l. Va ser el punt d'inflexió de la partida a la qual Moltó no va aconseguir reenganxar-se. Vicent amb major confiança va acabar tancant un final de partida que va continuar estant disputat.

Iván també va aconseguir el triomf que li va permetre classificar-se a semifinals. Vercher va oposar resistència els primers jocs però Iván continua a un nivell superlatiu i jugant amb cada racó dels trinquets. Amb el 10 iguals, Iván aconseguia guanyar el servici al seu rival. El colp anímic va deixar molt tocat a un públic entregat amb la seua figura local i al propi jugador, que enguany continua recuperant el seu nivell a poc a poc després de la lesió. Els últims jocs van ser per a un Iván que aspira també a arribar a la final.