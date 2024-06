Jose Salvador posa picant en la lligueta de quarts de l'Individual

L’Individual d’escala i corda afronta una emocionant recta final de la lligueta de quarts, en què la incertesa es mantindrà fins a l’últim moment. Jose Salvador va véncer ahir davant Francés a Dénia (60-35), en una partida que va dominar de principi a fi. Tal i com estan les coses en el grup A, tot queda en l’aire per a les últimes partides, programades per a divendres a Vilamarxant (Pere Roc II-Francés) I dissabte a Pelayo (Jose Salvado- Salva Palau). L’única cosa clara en el grup és que Salva Palau és ja semifinalista, després de véncer dissabte a Pere Roc II. Els altres tres jugadors mantenen opcions.

Al trinquet El Rovellet, la pegada més contundent de Jose Salvador va ser decisiva. Un recinte gran i pesat com el de Dénia se li va atragantar a Francés, que va cometre més errades no forçades de les habituals i no va ser l’escaleter de les grans vesprada. Front a ell, Jose Salvador va jugar bé amb les muralles, va traure a passejar una esquerra molt segura i va fer el dau amb contundència. També va saber buscar la galeria amb criteri i un poc de fortuna, que no va somriure tant a Francés.

El torneig visita demà el trinquet Salvador Sagols de Vila-real, on s’anuncien a les 18.45 hores De la Vega i Giner, un esperat mà a mà que de segur farà les delícies dels espectadors de la Plana.

De la Vega, que s'enfronta demà a Giner a Vila-real resta de rebot. / JULIO CEBOLLA

Quarts de raspall a Xeraco

El trinquet de Xeraco obri hui les seues portes (17h) a una nova jornada doble de la lligueta de quarts de final de l’Individual de raspall. En la primera partida de la vesprada, Murcianet s’enfrontarà a Salelles II, mentres que en la segona, Marrahí rivalitzarà amb Tonet IV. L’única cosa clara en el grup és que Tonet IV, el Vigent campió, és ja semifinalista, ja que ha guanyat les dos partides que ha disputat, contra Salelles II i Murcianet. En la resta de partides, pot passar qualsevol cosa, tot i que Murcianet té en la seua mà classificar-se per a la següent ronda. Ho farà si venç en el seu duel d’esta vesprada.

Murcianet, que juga hui a Xeraco, durant una partida. / JULIO CEBOLLA

Per a dimarts, al trinquet d’Oliva, s’espera l’última jornada de quarts de final en el grup B, amb els duels Moltó-Vercher i Ivan-Vicent. Tot està decidit en este grup, en el qual tant Ivan com Vicent han guanyat les seues dos partides precedents, i ni Vercher ni Moltó han aconseguit cap victòria. Tindran, per tant, l’oportunitat d’acomiadar-se de l’Individual amb bon sabor de boca.

Compte enrere

D’altra banda, en l’Individual de raspall femení, Victoria i Ana esperen que arribe el dia de la gran final, programada per al diumenge, 9 de Juny, al trinquet de Castelló de Rugat. Ambdues coincidiran dimecres, en la presentació de la gran final, on, com és costum i tradició, triaran les pilotes noves amb les quals comptaran de cara a tan decisiva cita. Victoria parteix com a favorita contra Ana que, malgrat tot, intentarà l’assalt al títol en mans de la jugadora de València.