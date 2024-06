Giner guanya la ‘guerra total’ contra De la Vega a Vila-real

Havia moltes expectatives posades en el duel de l’Individual entre De la Vega i Giner, i la cita no va defraudar. La ‘guerra total’, com la va definir el propi De la Vega fa uns dies, ho va ser, i durant més de dos hores de joc. Amb tant de temps de partida, va haver dos meitats ben diferenciades. La primera, dominada pel d’Almussafes, que va arribar a posar-se 45-30. I fins ahí va arribar el seu domini. Per què després va emergir la figura d’un Giner decidit a donar la sorpresa en el mà a mà d’enguany. La seua fortalesa física i mental són de formigó.

El de Murla es posa al capdavant de la classificació en el grup B, on acumula dos victòries en dos partides. Una en té De la Vega, i altra Marc, per cap de Carlos El Puma. El calendari marca un també interessantíssim duel entre Marc i De la Vega, diumenge, a les 18:30, a Riba-roja. A la mateixa hora, però a Benissa, Giner, amb la classificació per a semifinals en la butxaca, s’enfrontarà a El Puma.

De la Vega, durant una partida de l'Individual. / JULIO CEBOLLA

La vesprada d’ahir també va viure el triomf d’Ivan contra Vicent en l’última partida de quarts de final de l’Individual de raspall. El duel, amb els dos pilotaris ja classificats per a semifinals, servia per a determinar l’ordre en la classificació i, per tant, els encreumanets de la pròxima ronda. Ivan va finiquitar el duel per la via ràpida (25-5) i, d’esta manera, arriba a la següent ronda com a primer de grup i evita a qui, a priori, és el rival més difícil, Tonet IV

El d’Ontinyent tindrà en la contra en la següent ronda Marrahí, mentres que Vicent de Xeraco s’enfrontarà al vigent campió. Les partides es disputaran dissabte a La Llosa de Ranes, a les 17:30 hores, i diumenge a Bellreguard, a les 18:30 hores. Hui se sortejarà a la seu de la Federació de Pilota Valenciana quin enfrontament va a cada seu.

Sols uns pocs quinzes

El tram final de la lligueta del grup A ha sigut d’infart i calculadora. La classificació de Marrahí, que acompanyarà a Tonet IV cap a les semifinals, es va produir per un sol joc. De fet, es va haver d’acudir al tercer dels supòsits per a desfer l’empat, ja que ell, Salelles II i Murcianet empataven a victòries i derrotes, i també en el compte particular de jocs a favor i en contra en els enfrontaments entre els tres. Finalment, sols un joc separava a Marrahí de Murcianet en el còmput global, un únic joc que val una classificació per a semifinals.

Marrahí, durant una partida . / FEDPIVAL

Última bala

El campionat Individual d’escala i corda continua amb la partida de quarts de final del grup A programada per a demà (18:45 hores) a Vilamarxant, on s’enfrontaran Pere Roc II i Francés. Per al vigent subcampió resulta de vital importància sumar la victòria i, de fet, si guanya contra Francés, tindrà peu i mig en les semifinals a l’espera del que puga succeir dissabte a Pelayo entre Salva Palau i Jose Salvador. En cas de derrota, Francés quedaria definitivament eliminat. L’única opció per al de Petrer passaria per aconseguir un tanteig escandalós a Vilamarxant I esperar que Salva Palau arrasse Jose Salvador a Pelayo. En eixe context, caldria acudir al tanteig particular entre els tres empatats a una victòria per a saber qui acompanyaria el d’Alginet a les semis.