Presentada la final de l'Individual de raspall femení, que enfrontarà Victoria i Ana

Tot està preparat per a la gran final del XV Campionat Individual de raspall femení, que disputaran el pròxim diumenge, 9 de juny, Victoria i Ana. El trinquet de Castelló de Rugat acollirà la cita a les 11:30 hores, amb les càmeres d'À Punt en directe.

Presentació

Les jugadores finalistes, a més de les protagonistes de la lluita pel tercer i quart lloc, Irene i Amparo, van coincidir este dimecres en la presentació de l’esdeveniment, celebrada a la seu de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, on van ser rebudes pel vicepresident i conseller, Vicente Barrera, i el director general de l’Esport, Luis Cervera. Per part de la Federació de Pilota Valenciana (FPV) va assistir la vicepresidenta de raspall i rendiment femení, Susana Serrano.

La presentació va tindre lloc a la seu de Vicepresidència de la Generalitat. / FEDPIVAL

El vicepresident de la Generalitat, Vicente Barrera, va enaltir la trajectòria de les dos finalistes, no sols en el campionat d’enguany, sinó en tota la seua carrera professional: “Les finalistes sou un referent de compromís, esforç i sacrifici, i representeu valors bons per a la societat. Sou referents per a moltes xiques joves”, ha explicat Barrera qui, al mateix temps, ha subratllat l’aposta de la conselleria per la pilota. “Donarem suport a tots els esports, però ho farem doblement amb els que també són cultura, arrels i tradició, com la pilota valenciana”.

La vicepresidenta de la FPV, Susana Serrano, va remarcar que la d’enguany és la primera edició de l’Individual femení en què les jugadores participen com a “professionals amb totes les lletres però, també, representant als seus clubs”, en un impuls del nou model de gestió federativa per “crear vincles i connectar el món professional i el dels clubs, que són l’ànima i el cor de la pilota valenciana”.

Serrano va descriure les finalistes com “veteranes, però molt joves”, que es tornen a trobar en una final, l’una, Victoria, amb sis títols en les esquenes, i l’altra, Ana, amb dos. També va animar als aficionats i aficionades a acudir a Castelló de Rugat, tant a la final pel tercer lloc, que començarà a les 10 hores, com a l’absoluta, a continuació.

Una “nova Ana” contra la campiona

Quant a les jugadores finalistes, Ana va afirmar que ha aprés de les finals anteriors contra Victoria i espera poder mostrar a Castelló de Rugat “una nova Ana” que puga fer front a qui ha dominat les últimes edicions de l’Individual, Victoria. La de Beniparrell ha entrenat els últims dies a la seu de la final i s’ha trobat un recinte “gran, llarg i ample”, pel que espera “una partida pesada”.

Victoria i Ana tornen a protagonitzar la final de l'Individual de raspall un any després. / FEDPIVAL

Victoria, per la seua banda, va coincidir amb Ana en les condicions del trinquet, en el qual les dos han jugat molt poc, un fet que les iguala. La campiona afirma no “sentir pressió” i, de fet, fuig de favoritismes i vol centrar-se “únicament en jugar”.

Victoria pot alçar aquest diumenge su segona 'Feninde'. / FEDPIVAL

Sortejades les semifinals de l'Individual masculí de raspall

El trinquet de la Llosa de Ranes acollirà aquest dissabte el duel entre Iván i Marrahí, primera de les semifinals de l'Individual - Trofeu President de la Generalitat Valenciana de raspall masculí,en directe per À Punt. Diumenge, Tonet IV i Vicent disputaran l'altra eliminatoria al trinquet de Bellreguard.