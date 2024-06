Presentat l’Autonòmic de Pilota Grossa a Ondara

El passat diumenge es va presentar al trinquet d’Ondara el VI Campionat Autonòmic de Pilota Grossa. L’acte va ser conduït de la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de modalitats en recuperació, Bea Gavilà; l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el regidor d’Esports de la localitat de la Marina Alta, Lluís Fornés.

Tots tres van destacar la importància de la celebració d’aquests campionats de modalitats en recuperació i de que el juguen els majors perquè els xiquets els tinguen d’exemple.

Declaracions

En paraules de José Ramiro, “en Ondara sempre rebem amb molt de gust qualsevol modalitat de pilota valenciana, però en el cas de la pilota grossa, ens agrada molt que siga ací on es competeix a nivell autonòmic. És una modalitat que vam començar a recuperar fa uns anys que serveix per a tots els públics, independentment de la condició física la gaudim totes i tots”, va destacar l’alcalde d’Ondara.

Segons Bea Gavilà, “és important començar a donar visibilitat a aquestes modalitats de pilota valenciana en recuperació, amb la presentació d’aquest sisè campionat autonòmic. Tenim molta satisfacció perquè la participació cada vegada és més nombrosa, sobretot en la categoria femenina”, va subratllar la vicepresidenta de la FPV.

Competició

Durant la presentació, a més a més, es van repartir les samarretes de la competició entre els participants. Tot seguit, es va inaugurar el torneig amb tres partides de la categoria Veterans, tant al trinquet ondarenc com a la canxa de Parcent, on es va traslladar una part dels participants per disputar la primera jornada.

Enguany, la categoria Veterans compta amb dos subcategories, A i B, i consta de sis equips: Dénia, Murla, Parcent i l’Abdet, que ofereix triple representació.

La resta de categories del VI Campionat Autonòmic de pilota grossa -Primera, Segona, Tercera, Femenina, Veterans, Mixta i Sénior- entrarà en acció durant el mes de setembre.