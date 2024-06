Ana i Fanni, a la final del trofeu de l’Alqueria d’Asnar

El trofeu de l’Alqueria d’Asnar ja coneix a la segona parella finalista. Es tracta del tàndem format per la subcampiona individual, Ana, I Fanni. Amb una bona actuació de les dos jugadores, varen aconseguir un triomf treballat contra Aida i Marina (25-10). Dins de la bona tònica de la parella guanyadora va destacar Ana, en gran estat de forma i amb una treta deciiva, de la qual va tirar mà, especialment, a partir del tercer joc, amb la pilota nova.

Ana raspa una pilota junt a l'escala durant una partida de l'Individual. / JULIO CEBOLLA

Fanni la va acompanyar perfectament en els quadres d’atac, mentres que Aida i Marina intentaven aguantar el marcador i s’entregaven per a donar-li la volta a l’electrònic, en un esforç que va ser, finalment, infructuós.

Fanni juga una pilota durant una partida del mà a mà. / JULIO CEBOLLA

En la categoria d’elit, semifinal celebrada just abans de la de Pro1, Ivet I Patri varen superar pel mateix marcador (25-10) a Mireia i M. Devís, en una gran partida de les quatre jugadores. El marcador va ser massa curt per a les perdedores, que varen meréier sumar algun parcial més contra les justes guanyadores, la parella encapçalada per Ivet.

Després dels resultats d’ahir, ja estan configurades les grana finals del Trofeu de l’Alqueria d’Asnarr. En categoria Pro1, s’enfrontaran el pròxim divendres Ana i Fanni davant Irene i Myriam. La partida es disputarà demà, divendres, a les 20.00 hores. En categoria d’elit, les guanyadores d’ahir, Ivet i Patri, tindran en la contra Vanessa i Mar Alfonso, en partida que començarà a les 19.00 hores.

Myriam es disposa a raspar una pilota. / JULIO CEBOLLA

Copa Diputació de Castelló

Hui es presenta a Les Aules Espai Cultural Obert de Castelló la Copa Diputació de Castelló, competició d’escala i corda i raspall femení Pro1 que comença este diumenge, 23 de juny, al trinquet d’Onda. Un total de 24 jugadors i nou jugadores disputaran esta competició, que es perllongarà fins al 7 de juliol.

Assistiran a la presentació el diputat d’Esports de l’ens provincial castellonenc, Iván Sánchez i l’adjunt a la presidència i vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López, així com alguns dels i les pilotaris participants. En la primera partida, diumenge que ve, a les 11:15 hores i en directe per À Punt, primera eliminatòria de quarts de final masculina: Diego, Hilari i Carlos contra Mario, Jesús i Monrabal. El raspall femení comença el divendres 26 a Xilxes, amb la semifinal d’Ana i Anabel davant Aida i Myriam.

Jose Salvador

El jugador de Quart de les Valls ja té diagnostic de la lesió que es va produir el passat 8 de juny, en la partida de quarts de final que l’enfrontava a Salva Palau a Pelayo, on es va haver de deixar l’enfrontament amb 30-15 en contra. L’escaleter pateix un trencament del pectoral major, que l’obligarà a passar per quiròfan en breu. El període estimat de baixa és de quatre mesos.