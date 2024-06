À Punt estrena la serie del pilotari Sacha en Nueva York

La pilota es un deporte universal y no se juega únicamente en la Comunidad Valenciana. Así lo demuestra la serie documental Sacha a Nova York, que estrena À Punt el jueves 4 de julio a las 22:45 horas. Cuatro episodios que quieren dar a conocer la popularidad que el juego de la pelota a mano tiene en la ciudad más cosmopolita del mundo.

Los espectadores serán testigos de las peripecias que el jugador internacional de pilota Sacha Kruithof vive durante cinco semanas en Nueva York, donde entrena intensamente enfrentándose a todo tipo de adversarios para preparar su reto final: vencer a Tywan Cook, una leyenda y el mejor jugador de pelota de la ciudad. La aventura no solo nos muestra sus emocionantes gestas deportivas en escenarios como Brooklyn, Chinatown o el Bronx, sino que también nos descubre las historias humanas que habitan entre la pelota y la pared de juego.

Sacha Kruithof es un joven pilotari de ascendencia holandesa nacido en Orba, en la Marina Alta, donde empezó su afición por la pilota. El jugador probó todas las modalidades de trinquete y de calle hasta que descubrió en YouTube una modalidad que lo atrapó: el one wall. A los trece años ya era campeón europeo sub 15 de esta modalidad internacional. A los diecisiete se proclamaba campeón del mundo sub 19. Miembro de la selección valenciana absoluta de pilota, con la que ha sido también campeón del mundo, Sacha ha viajado por medio planeta guiado por la curiosidad y las ganas de descubrir las diferentes caras del juego que lo ha visto crecer. Su próxima parada será la ciudad de Nueva York, como protagonista de la nueva serie documental de À Punt.

La serie está escrita y dirigida por Àlex Martínez Orts, uno de los fundadores de la revista Ferida, premiada publicación en papel sobre pilota valenciana, y director del programa La travessa, de la radio de À Punt, dedicado a divulgar nuestro deporte autóctono.

La producción de la seria corre a cargo de CreaConcepto, productora valenciana que ha hecho también para la cadena autonómica formatos como Dejavú, TÀP Zàping, A córrer y decenas de retransmisiones en directo. CreaConcepto ha producido también, entre otros documentales, Les mans del Genovés, dedicado a la figura del gran pilotari Paco Cabanes.

Una serie que pone en valor la pilota valenciana

Con un formato innovador que transita entre el documental, el reality deportivo y la ficción, Sacha a Nova York es una serie de tono contemporáneo y referentes globales, en la línea de los contenidos que se ofrecen en las plataformas de streaming. Se trata de una ambiciosa apuesta de À Punt para poner en valor la pilota valenciana a través de una producción audiovisual de primer nivel, que cuenta en su equipo con el prestigioso director de fotografía valenciano Nacho Toledo. A partir del próximo jueves 4 de julio, fecha en que se estrenará la primera entrega, los espectadores y espectadoras podrán disfrutar semanalmente de los cuatro capítulos que conforman la primera temporada de una serie que no dejará indiferente nadie.