Tot a punt per a l’inici de la Copa Diputació de Castelló

La Copa Diputació de Castelló d’escala i corda i raspall femení Pro1 està a punt per a començar. Este diumenge, a Onda, es disputa la primera partida d’un campionat que reunirà 30 jugadors i jugadores, que s’enfrontaran fins al pròxim 7 de juliol i visitaran un total de sis trinquets, Onda, Xilxes, Vila-real, Borriol, Castelló i Burriana, amb la disputa d’11 partides. En el campionat prendran part els i les professionals més destacades de l’escala i corda i el raspall femení, una modalitat que, per primera vegada, coincideixen en el calendari.

Presentació

Va presidir la presentació el diputat d’Esports de la Diputació de Castelló, Iván Sánchez, acompanyat per l’adjunt a la presidència i vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López, les jugadores Marina i Anabel, i els jugadors Diego, Mario, Jesús, Álvaro Mañas, Álvaro GimenoHilari. L’acte s’ha celebrat a Les Aules Espai Cultural Obert de Castelló.

En el seu discurs, el diputat d’Esports, Iván Sánchez, ha explicat que per a la Diputació de Castelló és “un plaer acollir i promoure este esport tan arrelat no sols en la província, sinó també a tota la Comunitat Valenciana”, com és la pilota. A més, ha subratllat la “responsabilitat dels i les participants de promoure els valors implícits de l’esport en general, i també els propis d’un esport com la pilota valenciana, tan arrelat”.

El diputat d'Esports, Ivan Sánchez. / JULIO CEBOLLA

El vicepresident federatiu, Pedro López, ha qualificat la Copa com “el campionat més important de la província” i ha remarcat com “per primera vegada, acollirà de manera simultània l’escala i corda i el raspall femení”, una novetat que arriba “gràcies al nou model de gestió de la pilota valenciana que hem aplicat des de la Federació”. López, així mateix, ha agraït a la Diputació de Castelló el suport a la competició.

El vicepresident de la FPV, Pedro López. / JULIO CEBOLLA

Jesús, Hilari, Diego, Anabel, Marina i Mario, durant la presentació. / JULIO CEBOLLA

Estrena

La primera partida de la Copa Diputació de Castelló se celebrarà este diumenge, 23 de juny a Onda, i suposarà la primera eliminatòria de quarts de final d’escala i corda. S’enfrontaran Diego, Hilari i Carlos a Mario, Jesús i Monrabal.

La segona eliminatòria de quarts de final es reserva per al dimecres 26, a Xilxes, amb Pere Roc II, Pere i Guillem Palau davant Salva Palau, Álvaro Gimeno i Bueno.

La tercera, divendres 28, a Vila-real, acararà Francés, Salva i Guillermo contra De la Vega, Héctor i Álvaro Mañas, mentres que la quarta, el dissabte 29, a Borriol, enfrontarà Julio Palau i Conillet davant Pablo, Javi i Muedra II.

Les semifinals d’escala i corda se celebraran el 5 de juliol a Vila-real, i la gran final, el dia 7, a Burriana.

Quant al raspall femení, la primera semifinal, el dimecres 26, a Xilxes, enfrontarà Ana i Anabel davant Aida i Myriam. La segona semifinal, programada per al dissabte 29, a Borriol, tindrà el cartell de Victoria i Marina contra Irene, Natalia i Mireiagran final i la lluita pel tercer i quart lloc es disputaran el dissabte, 6 de juliol, al tinquet de Castelló.

Raspall

Dos cites destaquen este divendres en el món del raspall. D’una banda, a Oliva es disputen les dos segones semifinals del Trofeu Gegori Maians, de raspall femení i raspall masculí. A les 17:00 hores es disputarà la primera partida, que enfrontarà Aina i Amparo contra Erika i Joana. Seguidament, semifinal masculina, amb Salelles II i Tonet IV contra Ivan, Lora I Bossio. Victoria I Natalia, en xiques, I Vercher, Brisca i Raúl, en xics, esperen als guanyadors i les guanyadores en les finals del dimarts que ve, 25 de juny.

D’altra banda, també hui finalitza el Trofeu de l’Alqueria d’Asnar. En la final Pro1, a les 20 hores, Ana i Fanni jugaran contra Irene y Myriam, la figura local. Abans, a les 19 hores, en categoria d’Elit, Vanessa i Mar Alfonso s’enfrontaran a Ivet i Patri.