Ana i Fanni s’emporten el Trofeu l’Alqueria d’Asnar

L’Alqueria d’Asnar va celebrar este divendres les finals del campionat de raspall femení d’Elit i Pro1. En la primera partida, Vanessa i Mar Alfonso es van emportar el títol davant Ivet i Patricia per 25-15. Mentres que en Pro1, Ana i Fanni es van proclamar campiones després d'imposar-se a Irene i Myriam per 25-10 en una partida que va poder decantar-se per a qualsevol dels dos equips i en el qual la de Beniparrell va tornar a ser decisiva.

Ana i Fanni campiones a l'Alqueria d'Asnar. / FEDPIVAL

Les quatre jugadores van estar a un gran nivell per a despertar els aplaudiments del públic que es va donar cita per a acollir esta final. El primer tram va estar molt igualat amb diverses opcions de trencar el dau per a tots dos equips, no obstant això, tots dos aconseguien mantindre l'avantatge del servici després de jocs de molt d'intercanvi.

Amb 10-10 en el marcador, i pilota de Val per a l'equip roig des de la resta, Ana impedia que els colps d'Irene acabaren per decantar la partida. Eixe punt va ser el decisiu per a trencar la balança a favor de l'equip de les campiones, que van pujar la velocitat en el joc carregades de confiança.

No obstant això, la partida no deixava de donar detalls de totes elles, com la pilota que retornava Myriam des de la resta a escassa distància del colp de Fanni. La jugadora local no va poder alçar el títol però va estar abrigallada pels seus i demostrant un gran nivell en una final molt entretinguda que va tindre opcions reals de caure per a qualsevol equip.

Myriam, a l'Alqueria d'Asnar. / FEDPIVAL

El Trofeu Gregori Maians ja té finalistes

El divendres també es van completar les segones semifinals de raspall femení i masculí del Trofeu Gregori Maians d'Oliva. Aina i Amparo van guanyar de forma molt sòlida (25-00) a Erika i Joana per 25-00. Este resultat les classifica directament per a jugar la final contra Victoria i Natalia dimarts que ve 25 de juny a les 17:00h.

Trofeu Gregori Maians Oliva. / FEDPIVAL

El trio d’Iván, Lorja i Bossio van donar la sorpresa davant Salelles II i Tonet IV (25-10) en una partida que van començar trencant el primer servici dels seus rivals i es van anar en el marcador. La inspiració d'Iván des del dau, acompanyat per un gran Lorja i un resolutiu Bossio, va ser necessari per a véncer a la parella que partia amb el recent campió de l'Individual. En la final es mesuraran contra Vercher, Brisca i Raúl el dimarts a les 18:30h en el trinquet d'Oliva.