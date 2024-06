Diego, Hilari i Carlos, a semifinals de la Copa Diputació de Castelló

La Copa Diputació de Castelló va començar ahir a Onda amb la victoria de Diego, Hilari i Carlos contra Mario, Jesus i Monrabal per un clar 60-25. Es tractava de la primera eliminatòria de quarts de final i, per tant, el trio capitanejat per Diego aconsegueix la classificació per a les semifinals, que tindran lloc el pròxim dia 5 de juliol a Vila-real. La competició de raspall femení, per la seua banda, s’estrenarà dimecres a Xilxes, amb la primera semifinal, que enfrontarà Ana i Anabel davant Aida i Myriam.

Primera eliminatòria de quarts de final

A Onda, Diego va fer valdre la seua condició de figura local i va mostrar millor acoblament al trinquet. D’una tacada, el seu equip va fer tres jocs pràcticament sense oposició de l’equip rival, al qual li va costar trobar-li les mesures a la canxa. Després del 30-15, la partida va agafar altre color, tot i que el domini continuava sent de Diego i els seus. Hilari, el mitger de Beniparrell, va aconseguir un bon grapat de quinzes amb colps guanyadors plens d’encert i inspiració. La seguretat i la contundència de Diego darrere i l’encert de Carlos completaven la superiotiat roja.

Hilari, durant una partida del passat Trofeu Villarreal CF. / JULIO CEBOLLA

Mario va decidir traure la pilota nova per a intentar la reacció, i el seu equip va millorar en prestacions. Tot i això, a l’equip ahir de blau li costava tancar els jocs I va desperdiciar alguns vals al seu favor, mentres que l’equip roig mostrava una efectivitat que fregava el 100% quan l’electrònic marcava el val al seu favor. Així les coses, la partida va millorar en vistositat en el tram final, però els parcials continuaven caiguent sempre del mateix costat fins al 60-25.

Calendari

El campionat es reprén dimecres a Xilxes, amb l’anomenada primera partida de raspall femení, i amb la segona eliminatòria de quarts de final d’escala i corda: Pere Roc II, Pere i Guillem Palau contra Salva Palau, Álvaro Gimeno i Bueno.

El divendres 28, a Vila-real, tercera eliminatòria de quarts amb Francés, Salva i Guillermo contra De la Vega, Héctor i Álvaro Mañas, i diumenge, a Borriol, acaben els quarts amb Julio Palau i Conillet contra Pablo, Javi i Muedra II. També a Borriol es disputarà la segona semifinal de raspall femení, en la qual Victoria I Marina tindran en la contra Irene, Natàlia i Mireia.

Trofeu Gregori Maians

El trinquet d’Oliva espera demà dimarts la disputa de les finals del Trofeu Gregori Maians, un clàssic de l’estiu. Enguany s’han incorporat les jugadores de raspall femení i, per tant, la jornada final del torneig serà doble. A les 17 hores lluitaran pel títol femeni Victoria i Natàlia contra Aina i Amparo. Seguidament, torn per als jugadors de raspall, amb la final que enfrontarà Ivan, Lora I Bossio contra Vercher, Brisca i Raúl. Es tracta de la primera gran final del rest de Piles després de la seua llarga lesió, que el va mantindre de baixa des d’agost de l’any passat fins a fa poques setmanes.