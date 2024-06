Benidorm s'alça amb el títol de Palma a Tibi

La 32 edició de la Lliga de Palma - Trofeu Diputació d’Alacant ja té vencedor. Es tracta de l’equip de Benidorm (Paco Juan, Jose Luis, Juan, Dani i Luis Navarro) que va superar aquest diumenge al CPV Tibi (Julio, Miki, Gaspar, Canari i Jandi) per un marcador de 10 per 4. Ho va aconseguir tot i disputar la final al carrer de l’equip contrari, que no va poder aprofitar aquesta circumstància per endur-se el duel.

Julio de Tibi, dels més destacats dels amfitrions. / FEDPIVAL

La partida va començar molt igualada amb els dos conjunts buscant fer-se amb el control. Després del 2 iguals, els de la Marina Baixa van començar a agafar distancia amb uns traure molt potents de Paco, que no van poder ser restats amb precisió pels locals, qui, al mateix temps no trobaven forat en el rest de Jose Luis i de Juan.

L'internacional José Luis, peça clau de l'equip de Benidorm. / FEDPIVAL

Els benidormers es van situar amb 7 per 2 i els tibers, van traure forces per fer dos jocs i tractar de clavar-se en la final. Tot i l’espenta d’un públic entregat amb els seus, no van poder remuntar gràcies també a la bona feina dels punters de Benidorm, Dani i Navarro, que paraven molta pilota.

Finalment, 60 per 20 i primer títol dels dos que pots guanyar enguany Benidorm. Els marinabaixers tindran la setmana que ve l’oportunitat de fer història amb un doblet (Llargues i Palma) que només han aconseguit precisament Tibi (2011) i Murla (1998 i 1999). L’escenari serà el mateix, el carrer de Tibi, però en aquesta ocasió el rival per l’entorxat de la categoria reina serà Castell de Castells.

El carrer Major de Tibi es va omplir per a les finals de Palma. / FEDPIVAL

Els amfitrions tampoc pogueren brillar al seu carrer a la final de Segona. El CPV La Rectoria, amb Feliu, Marc, Álvaro i Óscar, es va imposar també per 10-4 i alçà el títol davant Tibi, amb Pepe, Jesús, David, Jose i Javier.

La Rectoria s'imposà a Tibi en la final de 2ª. / FEDPIVAL

Pel que fa a la final de Tercera, que va obrir la jornada de finals, el campionat va ser per al CPV Xàbia, format per Joan, David, Sergio, Pepe, Luca i Pablo. Els de la Marina Alta guanyaren per 10-6 davant el CPV Benimantell, que jugà amb Batiste, Pepe, Ximo, Pau i Jaume.

Xàbia i Benimantell, campió i subcampió de 3ª categoria. / FEDPIVAL

Autoritats

El lliurament dels premis i detalls per als campions I subcampions va ser a càrrec de l’alcalde de Tibi, Jose Luis Candela; de la regidora d’esports de la localitat de l’Alcoià, Marta García; del president de la FPV, Vicent Molines; i de les vicepresidentes Bea Gavilà i Elena Gómez. Cal agrair a l’Ajuntament de Tibi i al Club de Pilota de Tibi per l’organització en la celebració de les finals de les diferents categories i modalitats a ratlles.

Finals modalitat a Llargues

Les finals continuaran el pròxim cap de setmana amb les categories de la modalitat a llargues. Dissabte, a les 17:15 hores, obriran el foc els Juvenils, amb el duel entre Murla i Orba. A continuació tindrà lloc la final de Segona, amb Laguar i La Rectoria com a protagonistes.

Diumenge a les 11:30 La Vila Joiosa i Tibi es disputaran el títol de Tercera. Per a les 17:30 està programada la final de Primera. Benidorm o Top Recambios Castells prendran el relleu de Sella com a campió en una partida que serà emesa en directe per ADN Valencià.