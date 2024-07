El II Congrés Pilota I Futur es presenta a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

El II Congrés Pilota i Futur que organitza la Fundació per la Pilota Valenciana i la direcció general d’Esports, amb la col·laboració de la Càtedra de la Pilota de la Universitat de València, s’ha presentat este dimecres 26 de juny en el Saló d’Actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. Una iniciativa que tindrà lloc el pròxim dimarts, dia 2 de juliol, a la Facultat de l’Activitat i Esport de la Universitat de València i que busca posar en comú les diferents inquietuds que envolten a la pilota valenciana, no només com a un esport, sinó com a eina vàlida per a transmetre valors i coneixements que estan intrínsecs en la societat valenciana, tenint com a nexe d’unió a la pilota. Almenys així ho han explicat els seus organitzadors en l’acte de presentació del congrés.

Declaracions sobre la iniciativa

“Dins de la nova etapa de la Fundació, que ja no està sotmesa a la pressió del dia a dia, és important que servisca per a crear espais de reflexió, d’anàlisi, de ficar temes en comú, d’investigar. En definitiva, d’ajudar i avançar més enllà del món frenètic de la pilota per a estudiar uns temes concrets”, ha explicat Luis Cervera, director general d’Esports de la Generalitat Valenciana. “Serà un dia important, ja que s’aportarà un nou coneixement en la pràctica habitual de la pilota amb qüestions que estan a l’orde del dia com és la intel·ligència artificial, les instal·lacions o la medicina esportiva”, ha afegit Cervera.

Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana / JM López

Per la seua part, Ferran Calabuig, director de la Càtedra de Pilota de la Universitat de València ha destacat la implicació de l’entitat docent i la rellevància que poden tindre les conclusions extretes del II Congrés Pilota i Futur. “En esta segona edició li donem un puntet més d’interés amb les ponències incorporades”, ha comentat Calabuig, enfocant-se principalment en la destinada a l’afecció de la intel·ligència artificial en un esport tradicional i propi com la pilota valenciana. “Vindrà un especialista des del País Basc (Juanma Murua) a parlar-nos d'això i després tenim una sèrie de taules redones també al voltant de l'educació, la didàctica, de les lesions dels professionals i els jugadors una vegada acaben la seua trajectòria i també sobre aspectes de construcció i gestió dels trinquets”, ha continuat el director de la Càtedra de Pilota, abans d'afegir que al voltant de 80 persones ja s’han inscrit al congrés.

Joan Alepuz valora el component cultural de la pilota

Així mateix, la intervenció de Joan Alepuz, vicepresident de la Fundació per la Pilota, ha reforçat la tasca cultural de l’ens fundacional al llarg de la seua existència amb la creació de l’Espai Cultural Pelai, el concert de l’Orquestra Filharmònica Martin i Soler, l’exposició ‘Faixa Roja, Faixa Blava’, l’obsequi a aquelles falles que tractaren la temàtica de pilota o l’acull al trinquet de presentacions de llibres, activitats musicals o el vincle amb el món de la pintura o les arts plàstiques. “La pilota sempre ha tingut un vessant cultural molt important. I com a cultura del nostre poble, des de la Fundació, això ho hem tingut molt clar que devíem fomentar i ressaltar esta part cultural del nostre esport”, ha comentat Joan Alepuz. Respecte al congrés, Alepuz també ha destacat la ponència dirigida al desenvolupament personal a través d’un psicòleg esportiu (David Llopis), així com les taules rodones relatives al tema de formació i de ressaltar els valors que guarda la pilota.

Una altra de les ponències amb les quals comptarà el II Congrés Pilota i Futur està focalitzada en la pilota en els mitjans de comunicació. En este sentit, uns dels ponents és Moisés Rodríguez, periodista de Las Províncias, que ha estat un dels assistents a la presentació i ha recalcat la importància de ressaltar els seus valors com a esport tradicional dels valencians, però també el seu paper com a esport de present i de futur. “La pilota també necessita comunicar, i no comunicar a sols que és un esport tradicional, que forma part de la cultura valenciana, ja que és més i molt bonica. És un esport atractiu i que compta amb moltes històries, però també cal difondre els esforços que fan els pilotaris i pilotaries per a preparar-se i formar-se. Els mitjans són claus per a ajudar en eixe coneixement”, ha explicat Rodríguez.

Serà el pròxim dimarts, dia 2 de juliol, quan el II Congrés Pilota i Futur tinga lloc a la Facultat de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat de València. Un total de 8 hores d’aprenentatge d’una iniciativa dirigida al públic en general, però focalitzant-se en el personal docent de Primària, Secundària i Cicles Formatius, així com a futurs docents, ja que les hores estaran reconegudes com a formatives pel CEFIRE (Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius per al Professorat de la Comunitat Valenciana).